21 şehir için alarm verildi: Sel, su baskını, yıldırım, dolu, fırtına…

Aralarında İstanbul ve Ankara’nın da bulunduğu 21 il için kuvvetli yağış uyarısı... AFAD'dan yapılan açıklamada "Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun" denildi.

Sozcu.com.tr

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Dün gece başlayan başlayan kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bugün için de uyarıda bulundu.

İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Balıkesir, Çanakkale, Bolu, Düzce, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Bartın, Ankara, Eskişehir, Çankırı, Afyonkarahisar, Kütahya, Çorum için alarm veren AFAD’dan yapılan açıklamada “Pazar günü ilk saatlerden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olun” denildi.

İSTANBUL: Gece boyunca çakan şimşek sayısı 7 bini aştı. Beykoz'da caddeler ve yollar sağanak yağmur sebebiyle kapandı. Yalı Mahallesi’nde bir eve yıldırım düştü. Sultangazi’de rögarlar taşarken, araçlar güçlükle ilerledi. Taksim ve Mecidiyeköy’de trafiğe çıkan sürücülerin güçlükle ilerlediği görüldü.

FABRİKADA İŞÇİLER MAHSUR KALDI

Esenyurt'a bağlı Pınar ve Yeşilkent mahallerinde birçok ev ve iş yerini su bastı. Dört katlı binanın bodrum katında mahsur kalan iki kişi vatandaşlar tarafından çıkarıldı. Akçaburgaz Mahallesi’nde bulunan bir fabrikada ise dört işçinin mahsur kaldığı bildirildi. Yağış nedeniyle fabrika sular altında kalırken, elektrik kaçağı ihtimaline karşı işçilere müdahale edilemediği öğrenildi.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ

ANKARA: Şiddetini artıran sağanak yağmur; Sincan, Etimesgut ve çevre ilçelerde cadde ve sokakları göle çevirdi. Sürücüler yoğun su biriken yollarda güçlükle ilerleyebildi. Nallıhan ilçesine bağlı Eymir, Çiller ve Uluhan mahallelerinde etkili olan şiddetli yağmur ise sele dönüştü.

50 TON SU TAHLİYE EDİLDİ

ESKİŞEHİR: Kurtuluş Mahallesi’nde bir apartmanın garajında biriken su birikintisi için AFAD, AKUT ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Yerden yaklaşık 30 santimetre kadar yükseğe çıkan su birikintisi, ekiplerin çabaları sonucu pompayla kanalizasyona tahliye edildi. Uzun süren müdahalenin ardından apartman garajından yaklaşık 50 ton suyun tahliye edildiği öğrenildi.

10 GÜN İÇİNDE İKİNCİ KORKU

KARABÜK: Merkezde yarım saatte metrekareye 28 kilogram, Yenice ilçesine ise 50 kilogram yağış düştü. Meteorolojinin sarı kategoride uyardığı kentlerden biri olan Karabük'te geçtiğimiz Haziran ayının son haftasında sel felaketi yaşayan Yenice ilçesinde aynı korkuyu yeniden yaşadı. Birçok bölgede yollar dere yatağına dönerken, bazı işyerleri ve apartmanların giriş ve bodrum katlarını ise su bastı.

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