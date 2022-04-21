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22 Nisan tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan’da okullar tatil mi?

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 23 Nisan tarihinde kutlanacak, bayram öncesindeki tarih olan 22 Nisan ise merak konusu oldu. 23 Nisan tarihi resmi tatiller takviminde yer alıyor ancak 22 Nisan tatiller arasında bulunmuyor. 22 Nisan günü tatil ya da yarım gün olmayacak, resmi kurumlar ve okullar normal mesai saatlerinde açık olacak.

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22 Nisan tatil mi, yarım gün mü? 22 Nisan’da okullar tatil mi?

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Cumartesi günü kutlanacak. Bayram öncesindeki gün olan 22 Nisan ise resmi tatil kapsamında yer almıyor. 22 Nisan bankalar, noter, sağlık ocakları ve okullar olağan işleyişine devam edecek.

22 NİSAN TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

22 Nisan resmi tatil olarak ilan edilmedi. Resmi tatil takviminde 22 Nisan tarihine dair bilgi yer almıyor. 22 Nisan’da yarım gün tatil de olmayacak.

2022 RESMİ TATİL TAKVİMİ

TarihGünTatil
1 OcakCumartesiYılbaşı
23 NisanCumartesiUlusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 MayısPazarEmek ve Dayanışma Günü
2 Mayıs – 4 MayısPazartesi – ÇarşambaRamazan Bayramı
19 MayısPerşembeAtatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
9 Temmuz – 12 TemmuzCumartesi – SalıKurban Bayramı
15 TemmuzCumaDemokrasi Bayramı
30 AğustosSalıZafer Bayramı
29 EkimCumartesiCumhuriyet Bayramı

 

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