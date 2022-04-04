241 kişilik kadroya 48 bin 759 kişi başvurdu

Sağlık Bakanlığı'nın, Erzurum'da İş-Kur aracılığı ile alacağı 241 kişilik "sürekli işçi" kadrosu için 48 bin 759 kişi müracaat etti. Duruma tepki gösteren CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, "Bu hazin tablo 20 yıldır iktidarda olan ve Erzurum'dan yüzde 70'ler civarında destek alan AKP hükümetinin ülkeyi getirdiği durumu net şekilde gözler önüne seriyor" dedi.

Orhan BOZKURT

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Sağlık Bakanlığı, İş-Kur aracılığıyla Türkiye geneli için açtığı 10 bin kişilik “sürekli işçi” kadrosu alımlarına yönelik başvurular tamamlandı. Müracaatlar sonrası ortaya çıkan rakamlar işsizlik sorununun ulaştığı boyutu çarpıcı şekilde gözler önüne serdi.

CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger, Erzurum’da Sağlık Bakanlığı’nın Şehir Hastanesi için açtığı 111’i temizlik görevlisi olmak üzere 42 güvenlik görevlisi, 43 klinik destek elemanı, 6 şoför, 18 elektrikçi, 5 inşaat Boyacısı, 3 sıhhi tesisatçı, 12 bilgisayar bakım, onarım ve arıza giderme elemanı ile 6 biyomedikal cihaz destek elemanı için toplamda 48 bin 759 kişinin başvuru yaptığını bildirdi.

“UYANIŞ BAŞLADI, HALK HESABINI SANDIKTA SORCAK”

Özellikle temizlik görevlisi kadrosuna yapılan 43 binden fazla başvuruya dikkat çeken Dülger, şunları söyledi;

*Bu hazin tablo 20 yıldır iktidarda olan ve Erzurum’da her seçimde 70’ler civarı destek alan AKP hükümetinin ülkeyi getirdiği durumu net şekilde gözler önüne seriyor. AKP unutmasın, her kesimde uyanış başladı.

*Bu halk, bu gençler, bu 48 bin 759 kişi bunun hesabını sandıkta soracak. Ramazan ayına girdik. Her gün onlarca kişi partiyi arayarak ekonomik destek istiyor. Ramazan ayında ihtiyaçlı ailelere desteğimiz olacak, ama sınırlı sayıda.

*Özellikle son 3 yılda geliri giderine yetmeyen aile sayısı çok arttı. Yardımla bu durum düzeltilemez artık. Bu yoksulluğun tek çözümü CHP iktidarı olacak.

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