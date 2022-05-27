27 Mayıs darbesi üzerinden 62 yıl geçti

62 yıl önce 27 Mayıs 1960 yılının sabahında gerçekleştirilen askeri ihtilal ile anayasa ve Türkiye Büyük Millet Meclisi feshedildi. Siyasi faaliyetler bu süreçte askıya alınırken, birçok milletvekili, Bakan ve Başbakan Adnan Menderes yargılandı. Yargılamalar sonucu Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamına karar verildi.

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Takvimler 1960 yılını gösterdiğinde Türkiye Cumhuriyeti 37 yaşındaydı. 10 yıl önce seçimi kazanarak iktidara gelen Demokrat Parti bulunuyordu. Başbakan koltuğunda 14 Mayıs 1950 ve 2 Mayıs 1954 seçimlerden zaferle çıkan Adnan Menderes oturuyordu, Cumhurbaşkanı ise Celal Bayar’dı.

DARBE BİLDİRİSİNİ TÜRKEŞ OKUDU

Emir komuta içinde planlanmayan darbe planı, ordu içindeki 37 düşük rütbeli subayın organizasyonuyla devreye sokuldu. Cunta tarafından kritik noktalardaki askerlerin üst komuta kademesini etkisiz hale getirmesiyle devlet yönetimine el konuldu. 27 Mayıs 1960 sabahı darbe bildirisini radyodan okuyan kişi, yıllar sonra MHP’yi kuracak olan Albay Alpaslan Türkeş’ti.

Başında Orgeneral Cemal Gürsel’in bulunduğu 37 subaydan oluşan Milli Birlik Komitesi, TBMM ve Anayasa’nın feshedildiğini açıkladı. Aralarında Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Başbakan Adnan Menderes, Genelkurmay Başkanı Rüştü Erdelhun ve bakanların da bulunduğu devlet ve hükümet yetkilileri tutuklandı. 235 general ve 3 bin 500 subay emekli edildi. 147 öğretim görevlisinin işine son verildi ve 520 hakim ve yargıç görevden alındı.

15 İDAMDAN ÜÇÜ ONAYLANDI

28 Mayıs 1960 günü Cemal Gürsel başkanlığında bir hükümet kuruldu. Yeni anayasa için çalışmalara başlandı. Tutuklu Demokrat Partililer, Yüksek Adalet Divanı’nda yargılanmak için Yassıada’ya gönderildi.

15 kişi idama, 31 kişi ömür boyu hapse, 418 kişi çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken 123 kişi de aklandı. Milli Birlik Komitesi idam cezalarından üçünü onayladı. Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu 16 Eylül 1961’de, Başbakan Adnan Menderes ise ertesi gün idam edildi. Celâl Bayar ve Refik Koraltan ile 11 kişinin idam cezası ömür boyu hapse çevrildi.