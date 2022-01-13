3 yılda 684 hektarlık alan orman vasfından çıkarıldı

Cumhurbaşkanı kararıyla geçtiğimiz günlerde Kastamonu, Manisa, Mersin ve Ankara’da olmak üzere toplam 988 bin 342 metrelik alan orman vasfından çıkarıldı.

İlker KILIÇASLAN

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Resmi Gazete'de 6 ve 7 Ocak 2022 tarihlerinde yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararları ile Kastamonu ve Manisa'da 611 bin 848 metrekarelik, Mersin ve Ankara'da ise 376 bin 494 metrekarelik alan olmak üzere toplam 988 bin 342 metrekarelik alan orman sınırı dışına çıkarıldı.

CHP Manisa Milletvekili ve Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi Bekir Başevirgen bu kararı orman katliamına davetiye çıkarılması olarak değerlendirdi.

“684 HEKTARLIK ORMAN, ANAYASA AYKIRI BİR ŞEKİLDE ARSAYA DÖNÜŞTÜRÜLDÜ”

Açıklamasında yayımlanan son iki karardan önce üç ayrı kararın daha çıkarıldığını hatırlatan CHP'li Başevirgen, son kararlarla birlikte Türkiye'de 684 hektar alanın ormanlık vasfını yitirdiğini ve arsaya dönüştürüldüğünü söyledi.

CHP'li Başevirgen açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “2018 yılında 6831 Sayılı Orman Kanununa eklenen Ek 16. Madde Kapsamında yürürlüğe konulan Orman Sınırları Dışına Çıkarma İşlemlerine İlişkin Yönetmelik ile bugüne kadar 6 milyon 843 bin 788 metrekarelik ormanlık alan orman vasfından çıkarılarak arsa olarak tescillenmiş oldu. Yani Türkiye'de 684 hektarlık ormanlık alan Anayasaya aykırı bir şekilde arsaya çevrildi.

Yapılan bu uygulamalar anayasaya aykırıdır. Anayasamızın 169. Maddesi ‘Bütün ormanların gözetimi Devlete aittir. Devlet ormanlarının mülkiyeti devrolunamaz.” hükmü ile ‘Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez. Ormanların tahrip edilmesine yol açan siyasi propaganda yapılamaz; münhasıran orman suçları için genel ve özel af çıkarılamaz.

Ormanları yakmak, ormanı yok etmek veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel af kapsamına alınamaz.' hükümleri bulunmaktadır. Yani Anayasamız, ormanları koruma güvencesini devlete görev olarak tevdi etmiştir.”

“EKOSİSTEM BOZULUYOR”

Uygulamaların savunulur bir yanı olmadığını altını çizen CHP'li Başevigren açıklamasında ormanlık alanların yok edilmesinin ekosistemi yok ettiğine dikkat çekerek sözlerine şöyle devam etti: “‘Üzerinde yeterli miktarda ağaç bulunmuyorsa orası orman değildir' düşüncesi son derece yanlış.

Orman alanları bir bütün olarak düşünülmelidir. Orman çok büyük bir ekosistemdir. Bu ekosistemde bulunan bütün bileşenlerin önemli fonksiyonları var. Orman; ağaç, diğer bitki, hayvan, mikroorganizma ve toprak gibi canlı cansız unsurların birleşiminden meydana geliyor. Üzerinde ağaç yok diyerek taşlık, kayalık alanlar orman dışına çıkarılırsa o ekosistemin bütün dengesi bozulur.”

“ORMAN KATLİAMINA DAVETİYE ÇIKARTILIYOR, MÜTEAHHİTLERİN ÖNLERİ AÇILIYOR”

Türkiye'de 23 milyon hektar orman alanı bulunduğunu söyleyen CHP'li Başevirgen, Cumhurbaşkanı kararlarının ormanlarda katliama sebep olduğunu ve müteahhitlerin önünü açıldığını ifade etti.

CHP'li Başevirgen açıklamasında son olarak şu ifadelere yer verdi:

“Küçük bir kısmını yapılaşmaya açsak ne olur ki? diyerek orman katliamına davetiye çıkarılıyor. Alınan bu kararların benzerlerini maalesef birçok yer için çıkarmaya devam edecekler ve belki de on binlerce hektarlık orman alanını yok edecekler.

Gözüne kestirdiği alana bina yapmak isteyen birçok müteahhidin önü de bu yolla açılmış olacak. Arsa vasfına dönüştürülen bu alanların kimlere hangi amaç ve bedellerle satılacağına da yakın zamanda göreceğiz. Rant ve talandan beslenen bu zihniyetin yıllarca verimli tarım alanlarını da betonlaştırdığını unutmamak gerek. Orman katliamına davetiye çıkartılıyor, müteahhitlerin önleri açılıyor.”

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