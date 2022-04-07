30 dakikalık ameliyattan çıkamadı

Antalya'da turizm sektöründe çalışan 33 yaşındaki Gülşah Gizem Angı, girdiği miyom ameliyatında, iddiaya göre beynine pıhtı atması sonucu yaşamını yitirdi. Gülşah Gizem Angı, gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Antalya’da 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak çalışan Gülşah Gizem Angı, 30 dakikalık miyom ameliyatı nedeniyle önceki gün Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne yattı.

Burada saat 13.00’te ameliyata alınan genç kız, operasyon sırasında aniden fenalaştı. Yaklaşık 5 saat ameliyatta kalan Angı, iddiaya göre beynine pıhtı atması nedeniyle hayatını kaybetti.

Ailenin savcılığa müracaatı üzerine Antalya Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından morgdan alınan Gülşah Gizem Angı’nın cenazesi, Meydankavağı Mahallesi’ndeki Türbeli Mezarlığı’na getirildi.



ANNNESİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU

Gülşah Gizem Angı, burada kalınan cenaze namazının ardından sevenlerinin omzunda son yolculuğuna uğurlanırken, annesi Vicdan Angı yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Baba Ayhan Angı ise kızının tabutunu mezarlığa kadar hiç bırakmadı.

ABD’DE STAJ YAPTI

Gülşah Gizem Angı’nın Akdeniz Üniversitesi İşletme ve Kalite Yönetimi’ni bitirdiği, ABD’de staj görmesinin ardından 5 yıldızlı bir otelde yönetici olarak işe başladığı belirtildi.

MİYOM: Rahimde görülen anormal düz kas çoğalması olan myomlar en sık görülen iyi huylu tümördür.

DHA