30 yıldır tamamlanamayan Kozan-Mansurlu yolu Meclis gündeminde

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 30 yıldır tamamlanmayan Kozan-Mansurlu-Yahyalı Devlet Yolu'nu Meclis gündemine taşıdı. AKP iktidarının 2018 seçimlerinde yolun tamamlanacağı sözünü anımsatan Barut, "İnsanlarımızı mağdur etmeyi bırakın, bari sözünüzü tutun ve bu yolu tamamlayın" dedi.

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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, 30 yıldır tamamlanmayan Kozan-Mansurlu-Yahyalı Devlet Yolu’nu Meclis gündemine taşıyarak iktidarı göreve çağırdı.



“ADANA’Kİ KISIM BİTMİYOR”

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda söz alan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Kozan-Mansurlu -Yahyalı Devlet Yolu Projesi 1990’lı yılların başlarında onaylanmış ve 1993 yılında yapılmaya başlanmıştır. Yahyalı İlçe merkezinden başlayıp Adana il sınırına kadar yolun Kayseri bölümü 5 yıllık sürede tamamlanmıştır. Ne yazık ki Adana bölümündeki Kozan’dan başlayan çalışmalar ne hikmetse bir türlü tamamlanmıyor” diye konuştu.



“SÖZÜNÜZÜ TUTUN ARTIK”

Kozan-Mansurlu arasında 50’den fazla köyün kullandığı, kentler arası ulaşım boyutu da olan yolun tamamlanacağı yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2018 seçimlerinde verdiği sözü hatırlatan Ayhan Barut, şunları kaydetti:

“Söz konusu yolun 2000’li yılların başında duran çalışmaları 2008 yılında tekrar başlamış ve 95 kilometrelik yolun yaklaşık 30 kilometrelik kısmı tamamlanmıştı. Ne yazık ki bu yol çalışması deyim yerindeyse kaderine terk edilmiştir. Yöre halkı ve oradan geçen vatandaşlarımız oldukça mağdur.

Bu yol 50’den fazla köyümüzü ilgilendiriyor. Kentler arası ulaşım da söz konusu olduğu için tamamlanmaması büyük problemlere yol açıyor. 2018 yılı seçimlerinde bu yolun tamamlanacağının sözünü verdiler ama hala hiçbir çalışma yapmadınız. Sözünüzü tutun ve Kozan-Mansurlu yolunu bir an önce bitirin. Daha fazla vakit kaybetmeyin, Adanalıları cezalandırmaktan vazgeçin.”

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