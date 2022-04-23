4 aydır elektriği kesik olan aileyi ziyaret eden Kılıçdaroğlu: Nerede bu devlet?

CHP lideri Kılıçdaroğlu, 4 aydır elektriği kesik olan 3 çocuklu aileyi ziyaret edip açıklamalarda bulundu. "Nerede bu sosyal devlet, nerede bu iktidar, nerede bu saray şurekası?" diye seslenen Kılıçdaroğlu, "Toplumun vicdanını ayağa kaldırmak istiyorum. Toplumun vicdanının bir sesi olmalı. Haksızlığa bir ses vermeli toplum. Böyle bir tablo içerisinde iktidar sahiplerinin vicdanının köreldiğini görüyorum. Onlar bu tabloyu görmüyorlar" ifadelerini kullandı.

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Evindeki elektriği kesildiği için bir hafta elektriksiz kalan ve yüksek zamları protesto eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte bu akşam Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi'nde elektriği 4 aydır kesik olan ailenin evine dayanışma ziyaretinde bulundu. 3 çocuklu Demir ailesini ziyareti sonrasında Kılıçdaroğlu, basın mensuplarına açıklama yaptı.

Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

“BUGÜN 23 NİSAN, OĞLUM EVDE AĞLADI”

* 4 aydır elektriği kesik olan bir ailemizi ziyaret ettik. 3 evladı var. İçeride biraz konuştuk. Beni duygulandıran, gerçekten derinden üzen söylemiş olduğu söz; ‘Bugün 23 Nisan, bütün arkadaşları okula gidiyor, eğleniyor, şarkılar söylüyor ama benim oğlum ağladı evde. Niye televizyonumuz yok, niye ışığımız yok’ diye. Değerli arkadaşlar, eğer bu milletin bir parça vicdanı varsa, elektriği kesilen 4 milyon abonenin hangi şartlarda yaşadığını bilmesi lazım.

“TOPLUMUN VİCDANINI AYAĞA KALDIRMAK İSTİYORUM”

* Vicdan dediğimiz şey çok önemlidir. Toplumun vicdanını ayağa kaldırmak istiyorum. Toplumun vicdanının bir sesi olmalı. Haksızlığa bir ses vermeli toplum. Yeter demeli. Komşuluk ilişkileri bizde çok önemlidir. ‘Komşu komşunun külüne muhtaçtır’ deriz. ‘Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır’ deriz.

* Böyle bir tablo içerisinde iktidar sahiplerinin vicdanının köreldiğini görüyorum. Onlar bu tabloyu görmüyorlar. Böyle bir tablodan onların haberleri bile yok. Saraylarda oturanlar, mütevazı evlerinde oturup aylarca elektriği kesilen insanlardan haberdar değiller.

* Ben bunu haberdar ettiğim zaman, geniş kitlelere duyurduğum zaman ‘Sayısı o kadar değil bu kadar' diyorlar. Bir kişi bile sizin vicdanınızı rahatsız etmiyor mu? İzledikleri politikalar, bir avuç insanı zengin etmeye yönelik politikalar. Beşli çeteye hizmet ediyorlar. Vatandaşa değil. Bir annenin 3 evladına koskoca devlet, koskoca iktidar ailenin sorunlarına eğilemez mi? Binlerce aile var böyle.

“NEREDE BU SOSYAL DEVLET?”

* Nerede bu sosyal devlet, nerede bu iktidar, nerede bu saray şurekası?” diye soran Kılıçdaroğlu, “Her birisinin keyfi yerinde ama milletin derdi farklı. Bundan anlamıyorlar. Bunu bilmiyorlar. İşin özeti, kardeşimize biraz sabret dedim. ‘Sabret' dememe nasıl isyan ettiğini umarım kendisi anlatır.

* Ben milletime şunu söylemek isterim: Bu düzeni değiştireceğiz. Ben bu milletin ferasetine inanıyorum, güveniyorum. Bu milletin bir vicdanı var. Bu vicdan bunu kabul etmez. Bu kadar dramatik tabloları kabul etmez. İnşallah bunun tümünü birlikte değiştireceğiz. Bu memlekete huzuru getireceğiz. Hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecek. Hiçbir çocuk karanlıkta kalmayacak.

ELEKTRİĞİ 4 AYDIR KESİK OLAN ANNE: SABREDEMEYİZ

Kılıçdaroğlu’nun evini ziyaret ettiği 3 çocuk annesi Güllü Demir ise şöyle konuştu:

* Bize sabır diliyorlar. Sabredin, susun diyorlar. Ama biz sabredemeyiz. Benim 3 tane çocuğum sabırlı olmaz. Çocuğumun süt içmesi gerekiyor. Elektrikte oturması gerekiyor. Benim gibi çok arkadaş var. Ben sadece benim adıma değil hepsinin sesi olmak istiyorum. Hükümetin de bize el uzatmasını istiyorum.

* Eğer benim devletim, dışarıdan gelen Suriyeliye her şeyi yapıyorsa, benim milletime de yapması bizlere de koşması lazım. Her şey ateş pahası hiçbir şeye el süremiyoruz. Bir yerden veriliyorsa iki yerden alınıyor. Benim hükümete tek söylemek istediğim, ellerini çocuklarımıza uzatsın. Bizim çocuklarımızı karanlıktan çıkartıp çocuklarımıza ışık olsunlar.

“MİLYONLAR ADINA KONUŞUYORSUNUZ”

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise dertli anneye, “Siz şu anda elektriği kesilen, doğalgazı kesilen milyonlar adına konuşuyorsunuz. Yaşadığınız bütün dramı milyonlarca kişi yaşıyor. Bu tablonun düzelmesi için hep beraber mücadele edeceğiz” dedi.

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