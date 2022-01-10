4 personele mezar olan itfaiye aracıyla ilgili vahim iddia

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen kazada dört itfaiyeciye mezar olan itfaiye aracının 1989 model yani 33 yaşında olduğu ortaya çıkarken, eski model aracın 4 değil, 3 kişilik olduğu iddialar arasında yer aldı.

Halil ATAŞ

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Bursa’nın Orhaneli ilçesinde trafik kazası ihbarına giderken yağışın etkisiyle kayganlaşan yoldan çıkarak taklalar atan itfaiye aracında bulunan 4 itfaiyeci olay yerinde hayatını kaybetti.

İTFAİYECİLERE MEZAR OLAN ARACIN 33 YAŞINDA OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Orhaneli ilçesinde meydana gelen kazada dört itfaiyeciye mezar olan itfaiye aracının 1989 model yani 33 yaşında olduğu ortaya çıktı. Kazada şehit olan dört kahraman itfaiyecinin içinde bulunduğu eski model aracın da üç kişilik olduğu iddialar arasında yer aldı.

RESMİ TÖREN YAPILACAK

Görevleri başında trafik kazası sonucu şehit olan kahraman itfaiyeciler için 11 Ocak Salı saat 10.00’da Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası önünde resmi tören yapılacak.

ÖĞLE NAMAZI SONRASI TOPRAĞA VERİLECEKLER

Görev şehidi itfaiye personeli İsmail Kaya Orhaneli Merkez Camii'nde, Yunus Akşit Orhaneli Karaoğlanlar Mahallesi Camii'nde, Aydın Doğru Orhaneli Akçabük Mahallesi Camii'nde, Sinan Amil Kestel Selahattin Yıldız Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

NE OLMUŞTU

Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. 16 RK 960 plakalı itfaiye aracı ile ile kazaya müdahale etmek için yola çıkan 4 kişilik ekip Nalınlar Mahallesindeki orman deposuna bir kilometre kala kaza geçirdi.

Sürücüsünün henüz belli olmadığı itfaiye aracı yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkıp, takla atarak şarampole yuvarlandı.

Kazada itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli (şoför) Aydın Doğru, itfaiye destek personeli (şoför) Yunus Akşit hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve ek itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ederken jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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