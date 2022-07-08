43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla yollara akın eden vatandaşlar gece yarısı trafik yoğunluğu oluşturdu. Kara yolundaki araç trafiği "dron" ile havadan görüntülendi.

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Kurban Bayramı dolayısıyla verilen 9 günlük süreyi tatil beldelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahı “kilit kavşak” Kırıkkale’de, trafik yoğunluğuna neden oldu.

Özellikle Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor. Gece yarısı uzun araç kuyruğunun trafik “dron” ile havadan görüntülendi.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Trafik yoğunluğunun Arefe gününde de artarak devam etmesi bekleniyor. İHA

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