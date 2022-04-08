5 bakan yardımcısı değişti, 8 rektör atandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığı'na Rıdvan Duran getirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nda 4 bakan yardımcısı değişti. 8 üniversiteye rektör atandı. Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan kararlar Resmi gazetede yayımlandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Tarım ve Orman Bakanlığı’nda 4 bakan yardımcısı görevden alındı. Yerlerine atamalar yapıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Bakan Yardımcılığı’na Basın ve İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı. 8 üniversitede de rektör ataması yapıldı. Resmi Gazete’de yayımlanan kararlar şöyle: