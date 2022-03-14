5 öğrenci öldü, araç sahibi serbest bırakıldı: Suçlu çam ağacıymış!

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde öğrenci servisinin yaptığı kaza sonucu 5 öğrenci hayatını kaybetmiş, 5 öğrenci de yaralanmıştı. Kazanın ardından tutuklanan araç sahibi İsmail Demir çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. Araç sahibi İsmail Demir’in tahliyesine hayatını kaybeden öğrencilerin aileleri ve CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal tepki gösterdi.

Müslüm EVCİ

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Afyonkarahisar'da 11 Ekim 2021 Pazartesi günü sabah saatlerinde İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yolunda ortaokul öğrencilerini taşıyan Adalettin Şen yönetimindeki 03 UU 567 plakalı minibüs, yol kenarındaki ağaca çarptı.

Kazada Alanyurt Ortaokulu öğrencileri İsmail Eser (11), Nisa Eser (14) kardeşler ile Teslime Eser (13), Melisa Demirel (14) ve Damla Duran (11) hayatını kaybetti, 5 öğrenci de yaralandı. Kaza sonrası Adalettin Şen ile araç sahibi 71 yaşındaki İsmail Demir tutuklandı.

15'ER YIL HAPİS İSTENDİ

Ölümlü kazaya neden olan sürücü Adalettin Şen ve araç sahibi İsmail Demir hakkında ‘bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

ARAÇ SAHİBİ SERBEST BIRAKILDI

Afyonkarahisar Adliyesinde bugün görülen duruşmada araç sahibi İsmail Demir serbest bırakıldı. Öğrenci aileleri ile birlikte davayı takip eden CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal karara tepki gösterdi.

“AİLELER BİR KEZ DAHA YIKILDI”

Afyonkarahisar Adliyesi önünde hayatını kaybeden öğrencilerin aileleriyle birlikte açıklama yapan Burcu Köksal şunları söyledi:

“İscehisar ilçesi Çatağıl köyü yaşanan kaza sonucu çocuklarımız hayattan kopup gitmişti. Bugün duruşma vardı. Duruşmada ne yazık ki ihaleyi alan kişinin tahliye edildiği haberiyle aileler bir kez daha yıkıldı.

Biz çocuklarımızı göz göre göre ölüme gönderen herkesin cezalandırılmalarını beklerken sorumlular tek tek dışarıya çıkartılıyor. Bir tek şoför tutuklu kaldı. Acının tarifi yok. Aileler bir kez daha yıkıldı. Bu aracın öğrenci taşımaya müsait olmadığı ortaya çıktı. Bunun denetimi yapılmıyor.

Göz göre göre bu çocuklar ölüme gönderildi. Bu bir cinayettir. Bu cinayetin sorumlularıyla ilgili adalet ağır aksak bir şekilde ilerliyor. Bu çocuklar bizim geleceğimizdi. Bunlar öğretmen, doktor olmak istiyorlardı. Ama onları denetimsiz şekilde ölüme gönderilmesine sebep olanlar bugün elini kolunu sallayarak hayatına devam ediyor. Bu kadar mı adaletsizlik olur!”

“SUÇLU ÇAM AĞACIYMIŞ”

Kazada hayatını kaybeden Hakan Tek'in annesi Fadime Tek ise, karara şu sözlerle isyan etti:

“Ne öğrendik biz bu mahkemeden. İsçehisar'da sözümüz geçmedi, yüce yargıda hiç geçmedi. Ancak olan çocuklarımıza oldu. Suçlu çam ağacıymış. Çam ağacından ifade almaya gidecekler”

“BİZİ DİNLEMEDEN MAHKEME SALONUNDAN ÇIKARTTILAR”

Hayatını kaybeden Melisa Demirel'in babası Fatih Demirel, ise suçluların elini kollunu sallayarak gezdiğini belirterek, “Bizim yavrularımızı kopardılar. Asıl suçlular şu anda elini kolunu sallaya sallaya geziyor. Üzücü bir durum. Bize çam ağacında suç bularak bizi mahkeme salonundan çıkardılar. Bize hiçbir söz hakkı vermeden bizi mahkemeden çıkarttılar” siteminde bulundu.

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