51 milyon lira pehlivanlara gitti

450 milyon TL borcu bulunan AKP’li Çorum Belediyesi 51 milyon TL harcayıp Güreş Eğitim Merkezi kuracak.

Deniz AYHAN

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Dar gelirli vatandaşlar yüksek zamlar, enflasyon ve ekonomik sıkıntılar altında ezilirken, Sayıştay raporlarına göre 2020 yılında 450 milyon lira borcu bulunan ve borçlanma konusunda Sayıştay Başkanlığı'ndan uyarılar alan AKP'li Çorum Belediyesi, yeni bir harcamayla gündeme geldi. AKP'nin kalesi olarak bilinen ve borç batağında olan Çorum Belediyesi 18 Ağustos 2022'de ihaleye çıkarak güreş eğitim merkezi inşa edeceğini duyurdu. 9 Eylül 2022'de merkez için 51 milyon 650 bin TL'lik sözleşme imzalandı.

150 SEYİRCİLİ TRİBÜN

6 dönüm alana 480 günde inşa edilecek merkezde hizmet binası, ofis, 66 yatak kapasiteli 22 odası, spor salonu, 150 kişilik tribün, etüd ve dinlenme odaları, ıslak hacimler, sığınak ve yemekhane olacağı belirtildi. Merkez için, üniversite öğrencilerine yurt yapmadığı gerekçesiyle eleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın 45 milyon TL hibe ettiği açıklandı. Belediye son olarak aralarında çorbacı başı, mehter başı, zilzen, nakkarezen, davulzen, boruzen kıyafetleri ile davul, zurna ve kös kılıfı gibi ürünlerin olduğu mehteran takımı almış, 193 bin 220 TL ödemişti.