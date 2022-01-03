6 ay ertelenmişti, yasa yürürlüğe girdi! 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası

Yeni yılla birlikte yetkisiz tütün satışına 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören yasanın yürürlüğe girdi. Konuya ilişkin açıklama yapan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, “Bugün geldiğimiz noktada uluslararası tütün kartelleri piyasayı ele geçirirken, hapis cezasının yürürlüğe girmesiyle yerli tütün üreticisi elindeki ekmeğinden de oldu” dedi.

Ahmet KAYA

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Yetkisiz sarmalık tütün ticareti yapan kişiler halkında 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası öngören yasanın 1 Temmuz 2021'de yürürlüğe girmesiyle birlikte tek geçim kaynaklarının ellerinden alınmasına tepki gösteren binlerce Adıyamanlı tütün üreticisinin Adıyaman-Malatya yolunu trafiğe kapatarak “Tütünüme Dokunma” eylemi yaptığını belirten CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, gerek TBMM'de verdiği mücadele gerekse tütün üreticileriyle tütüncü esnafının dik duruşu sayesinde yasanın yürürlüğü 6 ay ertelendiğini hatırlattı.

PİYASA YABANCI KARTELLERE KALDI

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, açıklamasını şöyle sürdürdü: Ancak bu ertelemenin tütüncünün yarasına merhem olmayacağını, altı ayın sonunda aynı tabloyla karşılaşacağımızı defalarca iktidara ve küçük ortağına anlatmamıza rağmen dinletemedik.

Bugün geldiğimiz noktada uluslararası sigara şirketleri sarmalık kıyılmış tütün mamulünü paketleyerek piyasaya sürdü, yani piyasayı çoktan ele geçirdi. Ancak Adıyamanlı, Malatyalı, Diyarbakırlı, Bitlisli tütün üreticileri bırakın piyasaya girmeyi elindeki ekmeğinden de oldu.”ifadelerini kullandı.

İNSANLARIN EKMEĞİ İLE OYNAMAYIN

Yerli tütündeki hapis cezasının tamamen ortadan kaldırılması için AKP iktidarına defalarca çağrıda bulunup bu amaçla kanun teklifleri verdiklerini hatırlatan Milletvekili Abdurrahman Tutdere sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaşanacak mağduriyetleri gördük ve aylar öncesinden, her platformda konu halkında iktidara çözüm için çağrılarda bulunduk. Bu çağrımızı Çelikhan Meydanı'nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünde, komisyon görüşmelerinde, katıldığımız televizyon programlarında defalarca yineledik.

Yerli üreticiyi uluslararası tütün kartellerine karşı koruyacak, hapis cezasını yerli üretici için ortadan kaldıracak kanun teklifleri, araştırma önergeleri sunduk, ancak her defasında AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

İktidarı pek çok kez uyardık: Adıyamanlı, Malatyalı, Diyarbakırlı, Bitlisli tütün üreticilerinin ekmeğiyle, aşıyla oynamayın dedik. Ancak iktidar, üreticinin ve esnafın talebine kulak tıkadı. AKP ve MHP sırtını millete, yüzünü uluslararası sigara kartellerine döndü.”

TÜTÜN MÜCADDELESİ GELECEK MÜCADELESİDİR

Tütün mücadelesinin siyaset üstü bir onur mücadelesi olduğunun altını çizen Milletvekili Tutdere, “Tütün mücadelesi gelecek mücadelesidir. Türkiye'yi yönetenler bu sorunu çözmek zorundadır. İktidar bu sorunu çözünceye kadar bizlerin nefesini ensesinde hissedecek. Hiç bir güç, tütün üreticisi ve tütüncü esnafının onurlu ekmek mücadelesinin karşısında duramayacaktır” diye konuştu.

Tutdere sözlerini şöyle tamamladı:

“Uluslararası sigara şirketleri memnun olacak diye, zengin şirketlerin patronları paralarına para katsın diye yüzbinlerce insanı mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Şu anda hepimizin ortak paydası tütündür.

Kimse tütüncünün eğileceğini, bir santim geri adım atacağını sakın aklından geçirmesin. Türkiye'nin dört bir yanında bu işten ekmeğini kazanan bütün onurlu insanlar, bu işi çocuklarının geleceği olarak görüyorlar ve bu işin bilincindeler.

Kimse tütüncünün aklıyla dalga geçmesin, tütüncünün geleceğine de ipotek koymasın. 100 yıldır bu topraklarda dedelerimizin, atalarımızın ürettiği, sattığı tütüne el uzatan da göz diken de sandık milletin önüne geldiğinde bedelini en ağır şekilde ödeyecek.”

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