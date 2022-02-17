6 siyasi partinin Ankara il başkanları buluştu

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi Ankara İl Başkanları, yemekte buluştu. Buluşmanın ardından yapılan ortak açıklamada, "Genel başkanlarımızın iradesi doğrultusunda var gücümüzle sahada olacağız" denildi.

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6 siyasi parti genel başkanlarının Ahlatlıbel'de gerçekleştirdiği Liderler Zirvesi'nin ardından bugün partilerin Ankara il başkanları yemekte bir araya geldi. Buluşma, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kayınpederinin cenazesi nedeniyle bir gün ertelenerek gerçekleşti.

YUVARLAK MASADA OTURDULAR

Ankara'nın Çankaya ilçesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi Gölbaşı Tesisleri’nde gerçekleşen buluşmaya CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yetkin Öztürk, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Gülnur Hayran, DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Ali Güven katıldı. İl başkanlarının, Liderler Zirvesi'nde olduğu gibi yuvarlak masa etrafında toplanması dikkat çekti.

“O FOTOĞRAF KARESİ MİLYONLARIN KALBİNİ UMUTLA DOLDURDU”

Partilerin ortak açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

* 12 Şubat 2022'de Türkiye tarihi bir güne tanıklık etti. Birbirinden farklı altı siyasi partinin Genel Başkanları, Türkiye'nin yıllardır görmeyi umut ettiği tarihi çalışma için bir araya geldi.

* Cumhuriyet tarihinin en derin siyasi ve ekonomik krizi yaşanırken bir masa etrafında gerçekleşen bu buluşmadan yansıyan fotoğraf karesi bile milyonların kalbinin umutla dolmasını sağladı.

* Çünkü o masada, yıllardır ülkemizi yoran kutuplaştırmayı bir kenara bırakıp istişare ve uzlaşmayı esas alan bir anlayış vardı.

* Tüm farklılıklarımızla beraber “biz“ düşüncesini gerçekleştirme, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alındığı, herkesin kendini eşit ve özgür bir vatandaş olarak gördüğü, düşüncelerini özgürce ifade edebildiği, inandığı gibi yaşayabildiği demokratik bir Türkiye sözü vardı.

“VAR GÜCÜMÜZLE SAHADA OLACAĞIZ”

* Çünkü o masada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi adı altında uygulanan keyfi ve kural tanımaz yönetime karşı, etkin ve katılımcı bir yasama, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim, tarafsız ve bağımsız bir yargı ile kuvvetler ayrılığının tesis edildiği, güçlü, özgürlükçü, demokratik, adil bir sistem inşa etme kararlılığı vardı. Bu çerçevede, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçileceği sözü vardı.

* Çünkü o masada, bütünüyle milletin refahını, kapsayıcı bir anlayışla ve ivedilikle artırma azmi, vurgusu vardı.

* Ortak akla inanan 6 siyasi partinin Genel Başkanları, yarının Türkiye’sini inşa etmek adına çok önemli bir adım attı.

* Altı siyasi partinin Ankara İl Başkanları olarak bizler ve Ankara teşkilatlarımız da; Genel Başkanlarımızın iradesi doğrultusunda var gücümüzle sahada olacağız.

* Genel Başkanlarımızın, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem çerçevesinde yarının Türkiyesini inşa etme ve işbirliği alanlarını genişleterek sürdürme kararlılıklarının sıkı takipçileri ve uygulayıcıları olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.

“HANGİ AÇIDAN BAKARSAN BAK HEPSİ EŞİT”

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, 12 Şubat'ta yaptığı paylaşımda, ‘oturma sırası' üstünden tartışma yaratmaya çalışanlara seslenmişti. Akıllı, “6 liderin nasıl oturacağını merak edenler vardı. Meraklarını giderelim. Hangi açıdan bakarsan bak. Hepsi eşit” diyerek, liderlerin yuvarlak masa etrafındaki 4 ayrı fotoğrafını paylaşmıştı.