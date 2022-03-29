Adnan Oktar davasında 61 kişiye yakalama kararı çıkmıştı, 45 isim yakalandı

Adnan Oktar örgütüne yönelik davada, 68 sanığın tahliyesinin ardından yeniden gözaltı kararı verilen 61 isimden 45’i yakalandı. Şüphelilerin hükümleri yüzlerine okunduktan sonra cezaevine gönderilecekler.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik 215 sanığın yargılandığı davada mahkemenin verdiği kararı İstinaf mahkemesi bozmuştu. Usulden bozulan davada İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 68 sanığın tahliyesine karar vermişti. Adnan Oktar’ın da aralarında bulunduğu 16 sanığın ise tutukluluk halinin devamına, karar vermişti.

61 YAKALAMA KARARI

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi serbest kalan 68 şüpheliden 61'i için tutuklamaya yönelik yeninden yakalama kararı çıkardı. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü dün şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelilerin 52'sinin İstanbul'da olduğu belirlendi. Dokuz şüphelinin ise il dışında olduğu tespit edildi.

45 YAKALAMA

Yapılan çalışmalarda şüphelilerden 45'i yakalandı. Yakalanan kişilerin adliyeye götürüldüğü öğrenildi. Tutuklama hükmünün türlerine okunacağı isimlerin cezaevinde gönderileceği belirtildi.

İlginizi Çekebilir Adnan Oktar örgütüne 'avukat' operasyonu