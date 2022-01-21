7 yıldır uçuruma 5 metre mesafede konteynerde yaşıyorlar

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 2015'te meydana gelen ve 16 evin hasar gördüğü heyelan sonrası geçici olarak konteyner evlere yerleştirilen mahalle sakinleri 7 yıldır uçuruma 5 metre mesafede yaşamaya devam ediyor.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Karanlıkdere mahallesinde 14 Haziran 2015 günü meydana gelen heyelanda 16 ev hasar gördü. Evler boşaltıldı, 1 kilometre uzaklıkta konteynerden evler yapıldı. Zarar gören evlerde yaşayanlar, yeni hanelerinin kısa sürede yapılacağı söylenerek konteyner evlere yerleştirildi. Ancak aradan 7 yıl geçmesine rağmen evleri yapılmayan aileler konteyner evlerde yaşamaya devam ettiklerini söyledi.

AFAD BANA ‘SUYU GETİR’ DİYOR

Heyelan sonrasında konteyner evde kalmaya mecbur edilen Ali Öztürk yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı:

– Heyelanda çok büyük bir alan tahrip oldu. Evlerimizin uçurumla arası 5 metreye kadar düştü. Devlet yetkilileri de ilk gün geldi ve heyelan bölgesindeki evleri boşalttılar. Bize 1 kilometre uzaklıkta olan ve daha güvenli bir alana çadır ve konteynerler koyarak 16 aileyi o bölgeye yerleştirdiler. Zemin etüt çalışması yaparak altı ay içerisinde bizlere ev yapacaklarını söylediler.

– AFAD yetkilileri, bu konteynerlerde kalamayacak kişilere ise “Parası olan evini yapsın biz paralarınızı ödeyeceğiz” dediler. Ama aradan 7 yıl geçti, ne gelen oldu ne de giden. Şu an 11 kişi hak sahibi olmuş ama nereye gitsek “Orası heyelan bölgesi” diye cevap veriyor. Oranın heyelan bölgesi olduğunu biliyorum ama siz bizi 1 kilometre uzağında güvenli diye yerleştirdiniz. Zemin etüt çalışması yaptın, peki neden evleri yapmıyorsunuz? AFAD'a bunu sorunca bana “Sen suyu getir” diyor.

SENET BİLE İMZALATTILAR

7 yıldır evlerinin yapılmasını beklediklerini belirten Murat Bulut ise şunları söyledi:

– AFAD yetkilileri gelerek yer tespiti yaptı ve yeni yapılacak olan konutlara yerleştirileceğimiz söylendi. Hatta bunun için senet imzaladık. Gidiş o gidiş 7 senedir gelmediler. O yıllarda dönemin belediye başkanı, milletvekilleri, bürokratlar geldi ve yaşadığımız yerin 1 kilometresine ilerini göstererek, buranın depreme dayanıklı ve en uygun yer olduğunu söylediler. Biz de “Tamam” dedik.

– Bize “Gücü olan kendi evini yaptırsın, biz paraları hesaba atalım” dedi AFAD yetkilileri… Bu söz sonrası insanlar malını mülkünü sattı, borçlandı ve evini yaptı. Yapamayan altı ev ise konteynerde kalmaya devam etti. Ancak 7 yıldır biz nereye gitsek kimse bizimle ilgilenmedi. Şu an 6 aile bu zor kış şartlarında konteynerde kalmaya mahkum edildi. Toplamda 40 kişi burada kalmaya devam ediyor.

– Muhtarlığa, kaymakamlığa, valiliğe hatta Cumhurbaşkanlığı’na hak sahibi olduğumuz dair belgelerimizi gönderdik. Ama şu ana kadar herhangi bir geri dönüş olmadı. Yeter artık! 7 yıldır kimse sesimizi duymuyor. Artık bizi bu yaşadığımız sorundan bir an önce kurtarın.

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