‘8 Mart’ta yürüyüş yapan kadın öğrencilerin bursları terör ve anarşi gerekçe gösterilerek kesildi’

CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Antalya’da Feminist Gece Yürüyüşü'ne katıldıkları gerekçesi ile Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürlüğü tarafından bursları kesilen üniversite öğrencilerinin durumunu TBMM gündemine taşıdı. Zeybek; "Anayasal hak olan tüm barışçıl gösteri ve yürüyüşler ne zamandan beri terör ve anarşi sayılmaktadır" dedi.

İsmail AKIN

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Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Feminist Gece Yürüyüşü’ne katılan gruba polis müdahale etmiş, kadın ve erkeklerinde arasında yer aldığı içinde avukatlarında olduğu kırk kişi gözaltına alınmıştı. Feminist Gece Yürüyüşüne katılan üniversite öğrencilerine ise Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü'ne (KYK) gelen ilgili yazı gerekçesi ile terör ve anarşi olaylarına karıştıkları iddiası ile burs ve kredileri kesilmeye başlandı.

“ANAYASAL HAK NE ZAMANDAN BERİ TERÖR VE ANARŞİ OLDU”

Öğrencilerin burslarının kesilmesi ve yurtlarda kalan öğrencilere idari soruşturma açılmasının gerekçesini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na yazılı soru önergesi ile soran CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Antalya'da Feminist Gece Yürüyüşüne müdahale edilmesi ve izin verilmemesinin gerekçesini açıklayamayan AKP iktidarı, şimdide yürüyüşü katılan üniversite öğrencilerinin burs ve kredilerini kesmeye başladı.

* Emniyet'ten gelen yazı ile adeta kendi mahkemesini kurup, kendi yargılayan, hüküm veren ve infaz eden bir kurum gibi hareket eden Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü hangi somut ve adli gerekçe ile öğrencilerin terör ve anarşi olaylarına dâhil olduğunu açıklamalıdır.

* Anayasal hak olan tüm barışçıl gösteri ve yürüyüşler ne zamandan beri terör ve anarşi sayılmaktadır. Yürüyüşe katıldıkları gerekçesi ile bursları kesilen öğrenciler bu aylıklarla hayatlarını idame ettiren gençler, bu burs ve kredileri keserek öğrencileri iyice zor duruma bırakmaya kimsenin hakkı yoktur.

Zeybek ayrıca, Feminist Gece Yürüyüşüne katılan ve KYK Yurtlarında kalan öğrenciler içinde idari soruşturma açıldığını belirterek, üniversite öğrencilerine verilen bu cezaların idari yargıya taşınması gerektiğini belirtti.

ZEYBEK’TEN BAKAN KASAPOĞLU’NA SORULAR

Zeybek verdiği önergede şu sorulara yer verdi:

– Antalya'da 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde Feminist Gece Yürüyüşüne katılan kaç öğrencinin burs veya kredileri kesilmiştir?

– Öğrencilerin kredi ve burslarının kesilme sebebi nedir?

– Feminist Gece Yürüyüşüne katıldıkları gerekçesi ile KYK yurtlarında kalan öğrencilerin kaçına idari soruşturma açılmıştır?

– Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili yazısı üzerine öğrencilerin katıldığı anayasal hak arama eylemi terör ile nasıl ilişkilendirilmiştir?

– Bu yazıya istinaden öğrencilerin terör ve anarşi olaylarına karıştığına dair kurumunuza iletilmiş mahkeme kararları var mıdır? Var ise nedir?

– Antalya İl Emniyet Müdürlüğünün ilgili yazısı ve Genel Müdürlüğü mevzuatı Burs/Kredi Verilmeyecek Haller kısmında yer alan haller nedeniyle Antalya'da kaç öğrencinin 2021-2022 yıllarında burs/kredisi kesilmiş, KYK yurtlarında kalan kaç öğrenciye idari soruşturma açılmıştır?

– Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü mevzuatı gerekçesi ile burs ve kredisi kesilen öğrencilerin kaçı kurumu dava etmiş ve dava sonuçlarına göre tekrar burs/kredi hakkına geri kavuşmuştur?