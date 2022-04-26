8 milyon sokak hayvanı kısırlaştırılacak

Kısa süre içerisinde sayısı ikiye katlanarak 8 milyonu aşan sahipsiz hayvanların kısırlaştırılması için belediyelerle Tarım Bakanlığı ortak proje başlattı.

Erdoğan SÜZER

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Türk Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye Belediyeler Birliği ile Tarım ve Ormancılık Bakanlığı arasında sahipsiz hayvanların rehabilitasyonuna yönelik karşılıklı protokol imzalandığını bildirdi.

Projenin en önemli ayağının kısırlaştırma olduğuna işaret eden Eroğlu projeyle, sayıları ülke genelinde 4 milyondan 8 milyona ulaşan sahipsiz (sokak) hayvanların hızlı üremesinin önüne geçilmesinin hedeflendiğini belirtti. TVHB Başkanı Eroğlu, rehabilitasyon projesine ilişkin şu bilgileri verdi:

“ÇOK HIZLI ÇOĞALIYORLAR”

* Belediyeler Birliği ile Tarım Orman Bakanlığı arasında sahipsiz hayvanların rehabilitasyonuyla ilgili bir protokolün içerisinde kısırlaştırma var. Sahipsiz hayvan popülasyonu (nüfusu) çok hızlı bir şekilde çoğalıyor.

* Bu hızlı artışın önüne geçmek gerekiyor. Bu organizasyonu içerisinde veteriner hekimler adına ben de davetli olarak yer aldım. Çok önemli bir proje. 2019 yılında sahipsiz hayvan sayısı 4 milyon ila 4.5 milyon civarındaydı.

* Şimdi 8 milyon sahipsiz hayvan varlığından bahsediliyor. Bu çok büyük bir üreme. Bunun önüne geçmek gerekiyor. Aksi halde bu hızlı artışın önüne geçemeyiz. Uygulanabilir diye umutla bekliyoruz.

“VETERİNER DE ŞİDDET KORUMASI İSTİYOR”

TVHB Başkanı Ali Eroğlu, son dönemde şiddet, yaralama ve ölüm olaylarıyla karşı karşıya kalan veterinerlerin de sağlıkta şiddet kavramının içine alınması için hükümete çağrı yaptı. Sağlık çalışanlarının yaşadığı şiddet olaylarını veteriner hekimlerin de yaşadığına işaret eden Eroğlu, şunları söyledi:

* Geçtiğimiz cuma günü Kars'ta biri kadın 4 veteriner hekim arkadaşımız şap aşılaması isin gittikleri Ardahan'ın Göle ilçesinde şiddete uğradı. Dün Yozgat'ta meslektaşımız Volkan Lale ne yazık ki şiddet olayında hayatını kaybetti.

* Gün geçmiyor ki şiddet olayına maruz kalmayalım. Veteriner hekimleri yıpranmıyor, hayatları risk altında. Bıçaklanma olayları, silahlı saldırılar. Bunun caydırıcı olması için sağlıkta şiddette veteriner hekimlere de yer verilmesini istiyoruz.

“KORKUYORUZ!”

TVHB Merkez Konseyi de veteriner hekim Volkan Lale'nin hayatını kaybettiği olayın ardından, “Baştan beri veteriner hekimlerin hayatları risk altında dedik. Bugüne kadar yaşanan olaylarda darp sonucu ağır yaralanmalar yaşandı. Önlem alınmadığı takdirde saldırılar hayatımıza mal olacak dedik. Bu şiddetin artarak devam etmesinden korkuyoruz, dedik. Sorgun'da yaşanan olay bir cana mal oldu. Acımız büyük, söz bitti. Korkulan oldu. Herkesin sorumluluğunu bir kez daha haykırıyor, ilgili makamları sağlıkta şiddet kapsamı için göreve çağırıyoruz” açıklaması yapmıştı.

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