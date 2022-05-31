9. yıldönümünde Gezi Parkı bariyerlerle çevrildi

Gezi protestolarının 9. yılında Taksim'de yapılacak eylem öncesinde Gezi Parkı, polis bariyerleriyle çevrildi.

Fırat FISTIK

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Gezi direnişinin 9. yılında Taksim Dayanışması, 19.00’da Taksim’e çağrı yaptı. Taksim’de yapılacak eylem öncesinde Gezi Parkı, polis bariyerleriyle çevrildi. Taksim Meydanı’nda da güvenlik tedbirlerinin alındığı görüldü.

İstanbul’da olduğu gibi birçok ilde de açıklamalar yapılacak. İzmir’de Gündoğdu Meydanı’nda, Adana’da Atatürk Parkı’nda, Antalya’da Attalos heykelinin önünde, Bartın’da eski belediyenin önünde, Muğla’da sınırsızlık meydanında, Trabzon’da meydan parkında, Sinop’ta Uğur Mumcu meydanında açıklama düzenlenecek. Ankara’da ise yarın Güvenpark’ta Gezi için toplanılacak.

Türkiye’deki illerin yanı sıra yurt dışında Amsterdam, Berlin, Londra ve Paris’te de etkinlikler düzenlenecek.

Sabah saatlerinde de TİP milletvekilleri Erkan Baş, Ahmet Şık ve Sera Kadıgil 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne “Her yer Taksim, her yer direniş” pankartı asmıştı. Gezi tutukluları için TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi önündeki adalet nöbeti de devam ediyor.

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