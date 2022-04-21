ABD’lilerle görüşen üst düzey PKK’lı öldürüldü

Kobani'de MİT’in bir araca düzenlediği operasyonda PKK’nın üst düzey kadın yöneticilerinden biri iki korumasıyla öldürüldü. Kadın terörist, ABD’li üst düzey generallerin sıklıkla Suriye’nin kuzeyine yapığı ziyaretlerde görüşme yaptığı isimlerden biriydi. Kadın teröristin Suriye’de 2 Türk askerinin şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı saldırının da faili olduğu bildirildi.

Özgür CEBE

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Şanlıurfa ilçesi Suruç'un karşısındaki Kobani'den sınır bölgesindeki teröristlerle toplantı gerçekleştirmek için dün öğlen saatlerinde 2 korumasıyla sivil bir araçla yola çıkan PKK'nın Suriye kolu SDG'nin üst düzey isimlerinden Dilar Halep kod adlı Ranya Henan iki korumasıyla MİT'in gerçekleştirdiği nokta operasyonla öldürüldü.

ARACIN SİVİL BÖLGEDEN UZAKLAŞMASI BEKLENDİ

İstihbarat birimlerinin SİHA ile takip ettiği sivil araçta üst düzey kadın teröristle 2 korumasının olduğu bilgisi kesinlik kazanınca aracın sivil yerleşim alanlarından uzaklaşılmasının beklendiği, köy ve mezraların bulunduğu bölgeden uzaklaşan aracın, ıssız bir noktada harekat halindeyken akıllı mühimmatla tam isabetle vurulduğu öğrenildi.

Hurda yığınına dönen araçta bulunan ve PKK'nın Suriye'deki ayağını oluşturan Suriye Demokratik Güçleri Askeri Meclis üyesi Ranya Henan ile korumaları Rodin Abdulkadir Mouhammad ve Cihan Nidal Ali öldürüldü.

ABD'Lİ GENERALLERLE GÖRÜŞEN İSİMDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 15 yıldan beri örgüt içinde silahlı faaliyet yürüten Ranya Henan, Suriye'nin kuzeyine TSK'nın gerçekleştirdiği Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatlarına karşı da yer almıştı. Kadın terörist ABD'li üst düzey generallerin Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında bu kişilerle görüşmeleri sağlayan isim olarak da biliniyordu.

Kadın teröristin 15 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekat bölgesinde Üsteğmen Çelebi Bozbıyık ile Uzman Onbaşı Mesut Çelik'in şehit olduğu, 8 askerin yaralandığı hain saldırının da faili olduğu belirlendi.

Rakka'da da koalisyon güçlerinin desteğiyle IŞİD'e karşı kadın teröristlerden sorumlu olan Ranya Henan, sözde Kobani Savunma Komitesi Eş Başkanı olarak bölgeyi ziyarete gelen başta ABD'li askeri güçler olmak üzere yabancı uyruklu heyetlerle görüşmeler yapıyordu.

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