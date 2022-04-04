Abramoviç’in yatı yer değiştirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen dünyaca ünlü Rus Milyarder Roman Abramoviç’in ultra lüks yatı My Solaris bugün Bodrum’dan ayrılarak 20 kilometre uzaklıktaki Yalıkavak koyuna geldi.

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Rusya- Ukraşna savaşının ardından mal varlıklarını ve lüks yatları AB ülkelerinden uzaklaştıran Rus milyarder Roman Abramoviç'in 21 Mart tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Cruuise Port Gemi Yanaşma İskelesi'ne Ukraynalı Milli Optimistçilerin protestosu ile demirleyen ultra lüks motor yat My Solaris bu sabah erken saatlerde ilçeden ayrılarak 20 kilometre uzaklıktaki Yalıkavak Mahallesi koyuna geldi.

140 metre uzunluğunda 26 metre genişliğinde ve 400 milyon Euro değerindeki yatta yaklaşık 70 personel bulunuyor. Bodrum'da lojistik destek yaptıktan sonra bugün öğle saatlerinde Yalıkavak koyuna girerek demirleyen yatın bölgede ne kadar kalacağı belirtilmedi.

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