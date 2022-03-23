Abramoviç’in yatı sessizliğe gömüldü

Muğla’nın Bodrum ilçesine iki gün önce gelen ve Ukraynalıların protestosu ile karşılayan Rus milyarder Roman Abramoviç’e ait yatta bulunan personelin dışarı adım atmasına daha izin verilmediği görüldü. Tüm perde ve kepenklerini indiren yat sessizliğe gömülürken, yata büyük bir miktarda erzak takviyesi yapıldı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesine iki gün önce gelen Rus milyarder roman Abramoviç’e ait 140 metre uzunluğundaki MY Solaris isimli 140 metrelik ultra lüks motor yata yönelik protestoların ardından bugünden itibaren yat personeline ‘dışarı çıkmayın, ortalıkta görünmeyin’ talimatı verildiği iddia edildi.

YAT SESSİZLİĞİ GÖMÜLDÜ, PERDE VE KEPENKLER İNDİRİLDİ

Yattaki tüm personel içeri girip sessizliğe gömülürken 5 katlı yatın tüm perde ve kepenklerinin tamamen kapatıldığı ve yatın üzerinde sessizlik hakim olduğu görüldü. Önceki gün yat üzerinde sık sık görülen ve temizlik yaparak Bodrum'u izleyen ve rıhtımda yürüyüş yapan personelin bugün ise hiç ortalıkta görünmediği belirtildi.

BİR AY YETECEK KADAR YİYECEK TAKVİYESİ YAPILDI

Yatın geçtiğimiz yıllarda da Bodrum'da acenteliğini yapan özel bir şirket tarafından öğle saatlerinde 5 minibüs dolusu sebze, meyve ve kuru gıda takviyesi yapıldığı görüldü. Yaklaşık 70 personelin bulunduğu yatın 1 ay yetecek kadar yiyecek ve içecek takviyesi yaptığı ancak ne kadar süre Bodrum'da kalacağının henüz belirlenmediği belirtildi.

İlginizi Çekebilir 'Lüks yatlarını Türkiye'ye kaçıran Abramoviç, ülkeye yatırım yapacak' iddiası