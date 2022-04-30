Acı haber! Operasyonda kayadan düşen asker şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Şırnak'ta devam eden 'Eren Abluka-5' operasyonunda görevli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün'ün, kayadan düşüp şehit olduğunu duyurdu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Şırnak Cudi Dağı Kenyamevik Tepe bölgesinde devam eden ‘Eren Abluka-5 Şehit Jandarma Uzman Çavuş İsrafil Işık’ operasyonunda görevli Şırnak Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı 3’üncü JÖH Bölge Komutanlığı personeli Jandarma Uzman Çavuş Fatih Berkay Akgün, mevzi değiştirildiği sırada kayadan düşerek ağır yaralanmıştır.

Yaralı personelimiz helikopterle olay yerinden hemen alınarak hastaneye kaldırılmış, ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allahtan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.”

İlginizi Çekebilir Üç askerimiz şehit oldu