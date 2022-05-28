Acı haberi bakanlık duyurdu: Bir şehit

Pençe-Kilit Harekat alanında teröristler tarafından döşenen EYP’nin patlaması sonucu Konyalı Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit düştü. Bir asker de yaralandı.

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Pençe-Kilit Harekat alanından acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 28 Mayıs 2022 tarihinde teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit olmuş, bir personelimiz de yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavisine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz” denildi.

ACI HABER KONYA’YA ULAŞTI

Piyade Uzman Çavuş Hasan Çatal şehit haberi, Konya'nın Ilgın ilçesi Esentepe Mahallesinde yaşayan şehidin ailesine ulaştı. Şehidin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

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