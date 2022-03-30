Açık cezaevi izinleri uzatıldı mı? Açık cezaevi izni ne zaman sona eriyor?

Açık cezaevi izinleri 31 Mart 2022 tarihinde sona eriyordu ancak Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile izinler uzatıldı. Adalet Bakanlığı, açık cezaevlerindeki Covid-19 izin süresinin 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.

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Corona virüs salgını önlemleri kapsamında verilen açık cezaevi izinleri 31 Mart tarihinde sona eriyordu. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından duyurulan tarihe göre uzatıldı.

AÇIK CEZAEVİ İZİNLERİ NE ZAMAN BİTECEK, UZATILDI MI?

Açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazlarına karar verilen yükümlülerin izin süreleri 2 ay daha uzatıldı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “5275 sayılı Kanun'un Geçici 9/5. maddesi uyarınca alınan Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün 28.03.2022 tarihli yazıları ile ‘Covid-19 pandemisine ilişkin salgın riskinin ortadan kalkmamış olması nedeniyle hükümlülere verilen COVID-19 izin sürelerinin 2 (iki) ay süre ile uzatılmasına' dair önerisi doğrultusunda açık ceza infaz kurumlarında bulunan veya açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler ile denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezalarının infazına karar verilen yükümlüler hakkındaki izin sürelerinin, 31 Mart 2022 tarihinden itibaren 2 (iki) ay süreyle uzatılmasına karar verilmiştir” denildi.

31 MAYIS’A KADAR UZATILABİLECEK

TBMM Genel Kurulu'nda 5'inci Yargı Paketi'ne ilişkin kanun teklifi kabul edildi. Açık cezaevine sevk edilecekler ile açık cezaevlerinde bulunanlar için uygulanan Kovid-19 izninin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.

Genel Kuruldaki görüşmeler sırasında 5 siyasi partinin ortak önergesiyle yapılan değişiklikle 30 Kasım'da süresi dolan ve ‘Kovid-19 izni' nedeniyle infazlarını evde geçirenlerle ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Buna göre; salgın sebebiyle, açık ceza infaz kurumlarında bulunanlar ile kapalı ceza infaz kurumunda bulunup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazanan hükümlüler, denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezasının infazına karar verilen hükümlülerin bu kapsamdaki izin süresi 31 Mayıs 2022'ye kadar uzatılabilecek.