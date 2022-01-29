Açılışını Erdoğan yapacaktı… Tavanı çöktü

AKP'li Giresun Belediyesi tarafından yaklaşık 15 milyon liraya tadilat ettirilen ek hizmet binası resmi olarak açılışı yapılmadan tavanı çöktü. Sızan su için yerlere kovalar konuldu. Fotoğrafları çeken personel hakkında ise soruşturma başlatıldı. Binanın bugün kente gelecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışının yapılması bekleniyordu.

İsmail AKDUMAN

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FETÖ soruşturması kapsamında TMSF’ye geçen ve İl Özel İdare’ye devredilen bina 2019 yılında AKP’li Giresun Belediyesi tarafından 10 yıllığına ek hizmet binası yapılması için kiralandı.

Kent merkezinde harabe halindeki binanın tadilatı için ilk olarak 10 milyon liralık ihale yapıldı.

210 günde bitmesi gerekirken, 2.5 yıl süren tadilat iş ek ödenekler yapılarak yaklaşık 15 milyon liraya mal oldu.

Belediyenin bir çok servisi geçtiğimiz Ekim ayında ek binaya taşındı. Ancak resmi olarak açılışı yapılmadı.

ÇATISI ÇÖKTÜ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan tarafından bugün toplu açılış töreniyle hizmete açılacağı belirtilen ek binanın çatısı, yağan kar nedeniyle çöktü.

Çatıdan düşen parçalar güvenlik nedeniyle merdiven boşluğuna serilen çelik ağlara takıldı. Çatıdan sızan su için yerlere kovalar konuldu.

Binanın son halini gösteren fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca, bu fotoğrafları çeken personel güvenlik kameraları incelenerek tespit edilip hakkında soruşturma başlatıldı.

Diğer taraftan FETÖ’den yargılanan bina sahibi beraat edince, bu binanın da içinde bulunduğu ve el konulan mallarını geri almak için dava açtığı ve davanın devam ettiği belirtildi.

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