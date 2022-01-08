Acıpayam Belediyesi gayrimenkul kiraya verilecek

Acıpayam Belediyesine ait 23 adet gayrimenkul (Elektronik kantar, depo, dükkan vb.) kiraya verilecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Acıpayam Belediyesine ait 23 adet Elektronik kantar, Depo, Dükkan, Kahvehane, Fırın, Çay bahçesi ve Benzinlik 2886 Sayılı Devlet ihale kanununun 45. Maddesine göre açık teklif suretiyle kira ihalesi aşağıda belirtilen gün ve saatte Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

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