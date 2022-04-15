Adalet Bakanı Bozdağ’dan ‘Cemal Kaşıkçı’ davası açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görülen davanın Suudi Arabistan’a nakledilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ, “Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada, mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi, hesapla yapılan çarpıtma yorumdur” dedi.

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