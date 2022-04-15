Abone Ol

Adalet Bakanı Bozdağ’dan ‘Cemal Kaşıkçı’ davası açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ: Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir.

Yayınlanma: 08:27 - 15 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Adalet Bakanı Bozdağ’dan ‘Cemal Kaşıkçı’ davası açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili görülen davanın Suudi Arabistan’a nakledilmesi ile ilgili açıklama yaptı.

Bozdağ, “Cemal Kaşıkçı davası olarak bilinen davada, mahkemenin durma ve yargılamanın nakline karar vermesi; kanuna uygundur, yargı yetkisinin devri değildir, davanın düşmesi değildir. Bu hakikati bilmelerine rağmen kimi siyasilerin aksi beyanı, siyasi, hesapla yapılan çarpıtma yorumdur” dedi.

Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı İlginizi Çekebilir Cemal Kaşıkçı dosyası kapandı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adalet Bakanı Adalet Bakanlığı Bekir Bozdağ Cinayet istanbul Suudi Arabistan