Adamına göre adalet!

Tarikat ayinine katılan Tuğamiral Mehmet Sarı’nın soruşturması askıda kaldı. Sanatçı Ersoy’a yardım eden Anıtkabir Komutanı Hakan Sert, 48 saatte Yüksekova’ya gönderildi

Deniz AYHAN

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Cübbeli amiral cezasız paşa paşa emekli edildi

Deniz İkmal Komutanı Tuğamiral Mehmet Sarı'nın 25 Mart 2021 günü makam arabasıyla gittiği tarikat evinde üniforması ile namaz kıldığı görüntüler medyada yer almıştı. Büyük tepki çeken bu görüntülerin ardından Milli Savunma Bakanlığı, Sarı hakkında soruşturma açıldığını bildirdi. Ancak bu soruşturma aylarca tamamlanamadı. TBMM'ye verilen önergeler de cevaplanmadı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar incelemenin sürdüğünü açıkladı.Sarı hakkında hiçbir disiplin cezası uygulanmadı ve 5 Ağustos 2012 günü yapılan Yüksek Askeri Şura'da emekli maaşı ve diğer sosyal hakları ile birlikte emekliye sevkedildi. TSK hakkında tweet atan emekli subaylara orduevlerine giriş yasağı, bildiri yayınlayan amirallere gözaltı ve yurt dışı çıkış yasağı konup haklarında dava açılırken Sarı, hiçbir ceza almadı.

Ersoy'a şemsiye tutturan Anıtkabir albayı sürüldü

Sanatçı Bülent Ersoy önceki gün konser için Ankara'ya gitti ve Anıtkabir ziyaretine tekerlekli sandalye ile katıldı. Yağmurlu havada Ersoy'a denizci bir subay şemsiye tutmuştu. Ersoy'a üniformalı bir subayın şemsiye tutması eleştirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı, Ersoy'a şemsiye tutan denizci subay ile Anıtkabir komutanı Albay'ı 48 saat içinde görevden aldı. Anıtkabir Komutanı Hava Savunma Albay Hakan Osman Sert, Hakkâri Yüksekova'ya tayin edildi. Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimlerinin hemen ardından mazbatasını almadan yaptığı ve iktidarın tepkisine neden olan Anıtkabir ziyareti de kriz yarattı. Anıtkabir komutanı olan Albay Cüneyt Rakunt'un, haziran ayı atamalarında görevinden alındığı ve Genelkurmay Karargâhı'nda görevlendirildiği ortaya çıktı.