Adana’da 3.9 büyüklüğünde deprem! Son depremler…

Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Adana'nın Karaisalı ilçesi olan depremin derinliği 7 kilometre olarak belirlendi.

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AFAD verilerine göre saat 08.34’de Adana’nın Karaisalı ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Yerin 6.99 kilometre derinliğindeki deprem, Karaisalı’nın yanı sıra Adana kent merkezi ile çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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AFAD SON DEPREMLER