Adana’da kadın cinayeti: Kafasına taşla vurularak öldürüldü

Adana’da iki çocuk annesi genç kadın, evinin bahçesinde darp edilip kafasına taşla vurularak öldürüldü.

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Merkez Yüreğir ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’ndeki bir evden kavga sesleri duyan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak durumu bildirdi.

Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, tek katlı evin bahçesinde hareketsiz yatan Şermin Sarı’nın (24) kafasına taşla vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu evde inceleme yaptı.

Görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Şermin Sarı’nın bir şüpheli tarafından darbedildiği sırada çığlık atarak yardım istediğini tespit etti.

2 yıl önce eşinden ayrılan Sarı’nın ayrı bir evde yalnız yaşadığı, olay sırasında çocuklarının dedesinde kaldığı öğrenildi.

Acı haberi duyup evin önüne gelen, Sarı’nın anne, baba ve kardeşleri gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi.

Polisin ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Sarı’nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. (AA), (DHA)

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