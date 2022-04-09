Adana’dan acı haber! 2 şehit

Adana'da jandarma minibüsüyle otomobilin çarpışması sonucu 2 asker şehit oldu, 3 asker de yaralandı.

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Adana'nın Kozan ilçesinde jandarma aracıyla otomobilin çarpışması sonucu 2 asker şehit olurken, 3 asker yaralandı.

Konuyla ilgili Adana Valiliği’nden yapılan açıklamada, “09.04.2022 tarihinde Kozan ilçemiz Mansurlu kavşağında Jandarma personelini taşıyan askeri aracımız kaza yapmıştır. Yaşanan elim kazada iki askerimiz şehit olmuş, üç askerimiz ise yaralanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

VALİ ELBAN: SÜRÜCÜ KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPMIŞ

Kaza sonrası Adana Valisi Süleyman Elban ilçeye gitti. Yaralı askerleri hastanede ziyaret eden Elban, çıkışta kaza hakkında bilgi verdi.

Kazanın Kozan çıkışında meydana geldiğini söyleyen Elban, “Bugün 15.30 sıralarında Kozan çıkışında kırmızı ışık ihlalinde bulunan bir otomobil, seyir halindeki jandarma aracımıza çarpıyor. Jandarma aracımız yaklaşık 100 metre takla atarak sürükleniyor. İçinde bulunan 5 personelimizden 2 arkadaşımız olay yerinde şehit oldu. Bir yaralının durumu ağır. Hastanede tedavileri devam ediyor” dedi.

ACI HABER OSMANİYE’YE ULAŞTI

Kazada şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın Osmaniyeli olduğu öğrenildi. Şehit Yusuf Avan'ın Düziçi ilçesindeki baba ocağına acı haberi ulaşırken haberi alan acılı ailesinin Kozan ilçesine gittiği öğrenildi.

Evli ve bir çocuk babası olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Avan'ın yarın Düziçi ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

İSTANBUL’DA AİLEYE ACI HABER VERİLDİ

Kazada şehit düşen Astsubay Çavuş Burak Şahin’in İstanbul’daki baba evine şehadet haberi ulaştı. Haberi alan şehidin yakınları ise Bahçelievler, Zafer Mahallesi Kaptan Sokak’ta bulunan baba evine geldi.

Şehit Şahin’in baba evine ve sokağa Türk bayrağı asılırken, şehidin ailesine çok sayıda akraba, seveni ve mahalleli baş sağlığı diledi. Şehit Şahin’in naaşı, memleketi Malatya’ya defnedileceği öğrenildi.

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