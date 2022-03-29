Adnan Oktar grubuna yeni operasyon
İstanbul merkezli 4 ilde Adnan Oktar’ın avukatının da aralarında bulunduğu 8 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan ve önceki hafta serbest kalan 61 kişinin yeninden yakalanması kararı üzerine yapılan çalışmada ise 32 şüpheli yakalandı.
İstanbul merkezli 4 ilde Adnan Oktar örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Oktar’ın avukatının da aralarında bulunduğu 8 şüphelinin yakalamasının hedeflendiği belirtildi.
Şüphelilerin Adnan Oktar’dan talimat alarak, örgütün devamlılığını sağlamayı amaçladıkları öne sürüldü.
Örgütün maddi olanaklarını kontrol ettikleri öne sürülen şüphelilerin, etkin pişmanlık talebinde bulunan örgüt üyelerini tehdit ettikleri de öne sürüldü.
SERBEST KALAN 61 ŞÜPHELİDEN 32’Sİ YAKALANDI
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, örgüt üyesi 61 kişinin tahliyesine yapılan itiraz üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarmıştı. Mahkemenin kararı üzerine Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerden 52’sinin İstanbul’da olduğunu belirledi. Şüphelilerin 32’si yakalandı. Firari şüphelilerin ise arandığı öğrenildi.