Afete 1 milyon TL terasa 5 milyon TL

Kar yağışının ardından günlerce karanlıkta kalan Isparta’da yollar temizlenmedi. Afet için az bütçe ayıran AKP’li belediye, terasa 5 milyon liradan fazla harcayacak.

Deniz AYHAN

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Yoğun kar yağışının ardından 4 gün boyunca elektriksiz kalan Isparta'da yollar temizlenmedi, halk yüzüstü bırakıldı. Afet bütçesi olarak yalnızca 1 milyon TL ayıran AKP'li Isparta Belediyesi'nin, 4 milyon 250 bin liraya seyir terası yaptırdığı ortaya çıktı. Seyir terasının aydınlatmasına da 1 milyon 128 bin 940 lira harcandı. Yıl ortasında bitirilmesi planlanan seyir terasının maliyeti toplam 5 milyon 378 bin 940 TL oldu. AKP'li Belediye'nin 2022 yılında ‘Isparta halkının can ve mal güvenliğini korumak' amacıyla ayırdığı para yetersiz kaldı.

GECE DE IŞIKLANDIRILACAK

Kirazlıdere'de 25 metre yüksekliğinde inşa edilecek cam seyir terasının yapımına başlandı. Teras, yürüyüş yoluyla birlikte 51 metre uzunluğa ve toplam 300 metrekare cam alana sahip olacak. Seyir terasına LED'li boyama armatürü, ledli havuz gömme armatürü, günışığı bahçe armatürü, LED salıncak türü aydınlatmalar için de 1 milyon 128 bin 940 TL ödendi. Projede seyir terasının gece ışıklandırmalarına da yer verildi.