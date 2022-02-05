Afganistan’a yardım gitti karar sonradan çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla başlatılan ve yoğun eleştirilen, Afganistan'a yardım kampanyasının detayları belli oldu. Vatandaştan IBAN verilerek toplanacak paralarla sağlanacak yardımların ulaştırması TCDD tarafından yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı bugün yayımlandı. İlk tren geçtiğimiz hafta uğurlanmıştı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan 19 Ocak’taki kabine toplantısı sonrası “Kadim tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu Afganistan'da yaşanan sıkıntılara bigane kalmıyoruz” diyerek 700 ton gıda, giyim, sağlık, malzeme gönderileceğini açıklamıştı.

Bu açıklamadan bir gün sonra 20 Ocak’ta uluslararası haber ajansı Reuters, Türkiye ve Katar arasında Kabil Havalimanı’nda güvenliğin sağlanması konusunda bir mutabakat sağlandığını duyurdu.

İki gün sonra Resmi Gazete’de 22 Ocak’ta yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afganistan’a yardım kampanyası başlatıldığı duyuruldu. AKP Lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararda, kampanyanın koordinasyonu AFAD’a verildi.

Cumhurbaşkanlığı Kararı’nda AFAD tarafından kamu bankaları ve özel bankalar nezdinde açılan hesaplara vatandaştan bağış yapması için çağrıda bulunulmuştu.

Bugünkü Resmi Gazete’de yardımların demiryoluyla sevki amacıyla TCDD’nin görevlendirildiğine dair Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

TCDD 31.12.2022 tarihine kadar Afganistan İslam Cumhuriyeti’ne gönderilecek insani yardım malzemelerinin Türkiye-İran-Türkmenistan-Afganistan güzergahı boyunca nakliyesi için görevlendirilmiştir.

Görevlendirme bedeli, TCDD talebine istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesinden ödenir.

TCDD tarafından yapılan talebin sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge ve işlemlere ilişkin tutarları da içerdiğinin tespiti halinde, bakanlık tarafından denmiş tutar, gecikme zammı oranında faiz uygulanarak tahsil edilir.

KARAR SONRADAN GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Türkiye’den Afganistan’a insani yardım götüren trenlerden ilki geçtiğimiz hafta 27 Ocak’ta, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun katıldığı törenle uğurlanmıştı. Afganistan'a gönderilen insani yardım trenini uğurlama töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Son 4 yılda dünyanın en çok yardım yapan ülkesiyiz. Oysa Amerika ve Avrupa bizden daha zengin. Gönlü zengin olan, bu işin hassasiyetinde olan bir milletin evladıyız” demişti.

“VATANDAŞ KARANLIKTAYKEN BU OLABİLİR Mİ”

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AFAD tarafından Afganistan'a yardım kampanyası başlatılması için yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nı eleştirmiş, “Vatandaşlarımız her gün zamlarla enflasyonun altında ezilirken, doğalgaz faturalarını ödeyemeyip isyan ederken, elektrikten tasarruf etmek için karanlıkta kalırken vatandaşını düşünme. Böyle bir şey olabilir mi?” diye sormuştu.

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