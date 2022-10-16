Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Afyon Kocatepe Üniversitesi’ne öğretim üyesi alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Afyon Kocatepe Üniversitesi aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve “Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”ne göre öğretim üyesi alınacaktır. İlan edilen kadrolar aşağıda belirtilmiş olup, istenen evraklar ve başvuru dosyalarının nasıl hazırlanacağına ilişkin detaylı bilgilere www.aku.edu.tr web sayfasında yer verilecektir. Başvurular Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılacaktır.

Başvuru süresi ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gündür.

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