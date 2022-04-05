Afyonkarahisar Kalesi’ne teleferik tesisi yaptırılacak

Afyonkarahisar Belediyesi, Afyonkarahisar Kalesi'ne yapılacak teleferik tesisi ile ticari alanların 25 yıl süre ile kiralanması kapsamında ihale düzenleyecek.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Afyonkarahisar Kalesi’ne yapılacak tek halatlı, çift yönlü, ikişer kabinli, 2 gruplu, 8 kişilik kabinli, sabit klemensli teleferik tesisi ile Afyonkrahisar Kalesi çevre düzenleme projesi kapsamında bulunan seyir terası, ahşap yürüme yolları, büfe ve teleferik alt istasyonu bölgesindeki otopark, günübirlik ve gelir getiren ticari ünitelerin yapımı ve 25 yıl süreyle işletilmesi işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35. maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile ihale edilecek.

İhale, 27 Nisan 2022 Çarşamba günü Afyonkarahisar Belediye Hizmet Binası Meclis Salonunda gerçekleştirilecek.

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