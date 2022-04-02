Aile boyu belediye

Ankara Mamak Belediyesi'nde AKP’li başkan Murat Köse'nin aile fertleri belediyede işe yerleştirildi. Köse’nin iki kayınbiraderi ve iki yeğeni işe alındı. Kayınbiraderi Yaşar Paça’nın oğlu ve damadı da belediyede çalışmaya başladı.

Deniz AYHAN

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Ankara Mamak Belediyesi’nde AKP'li başkan Murat Köse’nin aile fertleri belediyede işe yerleştirildi. Köse'nin iki kayınbiraderi ve iki yeğeni Belediyede işe alındı. Başkan Köse'nin kayınbiraderi Yaşar Paça'nın oğlu ve damadı da belediyede çalışmaya başladı.

Mamak Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi ve Grup Başkanvekili Ferat Tokmak, ‘'AKP’li Mamak Belediyesi aile şirketi gibi yönetiliyor'' dedi ve Büyükşehir Belediye Meclis toplantısında bir konuşma yaptı. Tokmak, Başkan Köse’ye, “Sizin geçmişte, Büyükşehir Belediyesi’ndeki başkan ve kabile üyeleri şeklinde bir iftiranız var. Ben büyükşehir belediyesini araştırdım herhangi bir kabile üyesi göremedim. Ama Mamak’ta sizin kabilenizin üyeleri var'' diyerek şunları söyledi:

‘'Mesela Murat Efe, Murat Köse’nin kayınbiraderi ve Şirket Müdürü… Mehmet Duran ise Murat Köse’nin yeğeni ve Özel kalem müdürü… Metehan Güler de Köse’nin ablasının oğlu ve Aykome’de birim sorumlusu. Murat Köse'nin kayınbiraderi Yaşar Paça halen Belediyede koordinatör…

Kayınbirader Yaşar Paça'nın oğlu Selahattin Paça ise, Çevre Koruma Müdürlüğünde çalışıyor. Başkan Murat Köse'nin kayınbiraderi Yaşar Paça'nın damadı Rıfat bey de İşletme Müdürlüğü'nde görev yapıyor. Mamak Belediyesi Şirketi Mabel'in Genel Müdürü Muhittin Güngör’ün yeğeni Merve Keskin de belediyede görevli. Yeğeni Şevin Güngör Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde, diğer yeğeni Gül Cömer ise Mali Hizmetler Müdürlüğü'nde. Anlattığınız kabile tarifi Mamak Belediyesi’ne uyuyor. Büyükşehirde bir kabile söz konusu değil. Görüldüğü gibi kabile üyeleri Mamak'ta.”

KABİLE TARTIŞMASI

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bir süre önce yapılan toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a “Üç beş tane şahıs ile adeta bir kabile yönetir gibi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetilmesine göz yummayacağız” demişti. Köse, geçtiğimiz günlerde de CHP'li Etimesgut Meclis Üyesi Ertan Işık için de ‘Mansur Yavaş’ın kabilesi’ ifadesini kullanmış, tepki toplamıştı.

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