Akdeniz foklarının barınma alanına tonlarca moloz döktüler

Muğla’nın Bodrum ilçesinde güpegündüz tonlarca hafriyatı kamyonlar ve iş makinaları ile Akdeniz foklarının barınma alanı olan denize dökenlere Kent Konseyi tarafından suçüstü yapıldı. İnşaat şirketi hakkında soruşturma başlatıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gündoğan Mahallesi Küçükbük Koyu'nda inşaat yapan bir özel şirketin tonlarca hafriyatı denize dökmesi Bodrumluları isyan ettirdi.

AKDENİZ FOKLARININ BARINMA ALANINA TONLORCA MOLOZ DÖKÜLDÜ

Kamyon ve iş makinaları ile Akdeniz foklarının da barınma alanı olan bölgeye hafriyat döküldüğünü gören Bodrum Kent Konseyi yönetim kurulu üyesi Güney Şirin ve Nihat Koyuncu olay anının görüntülerini çektiler.

“BU SUÇ CEZASIZ KALMAMALI”

Koyuncu, şirket hakkında Kent Konseyi olarak Bodrum Belediyesi ve Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirterek şunları söyledi;

*Gündoğan Küçükbük mevkiinde inşaat faaliyetlerinde çıkan hafriyat/moloz kamyonlar ile denize dökülmektedir. Deniz dolgusunun programlı olduğu, kamyonla dökülen molozun iş makinası ile de desteklendiği tarafımızdan tespit edilmiştir.

*Çektiğimiz video ve fotoğraflar da bu kanun dışı uygulamanın kanıtıdır. Kıyı kanuna göre; kıyı herkesin eşitlik ve serbestlikle yararlanmasına açık olup, buralara hiçbir yapı yapılamaz duvar çit tel örgü hendek kazık ve benzeri engeller oluşturulamaz.

*Kıyılara kıyıyı değiştirecek boyutta kazı yapılamaz kum çakıl vesaire alınamaz veya çekilemez. Kıyılara moloz cüruf çöp gibi kirletici etkisi bulunan artıklar dökülemez.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Konuyla ilgili yasal işlem ve soruşturma başlatırken ilgili şirket yöneticileri kasıtlarının olmadığını ve önümüzdeki günlerde konu ile ilgili açıklama yapacaklarını belirttiler.

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