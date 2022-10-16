Akdeniz Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alıyor
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre Akdeniz Üniversitesi’ne öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Akdeniz Üniversitesi aşağıda yazılı birimlerine, 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili hükümleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.
Son Başvuru Tarihi 26.10.2022
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