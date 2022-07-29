Akkuyu’da işçilere zorunlu izin verilmesi şaşkınlık yarattı

Mersin’in Gülnar İlçesi Büyükeceli mevkiinde yapımı sürmekte olan Akkuyu Nükleer Santrali’nin en büyük yüklenici firmalarından olan ve henüz bir hafta önce son reaktör olan 4. reaktörün temelini büyük bir törenle atan IC İçtaş firmasının işçilere zorunlu izin vermesi şaşkınlık yarattı.

Mehmet SERBES

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Mersin'in Gülnar İlçesi Büyükeceli mevkiinde yapımı sürmekte olan Akkuyu Nükleer Santrali'nin en büyük yüklenici firmalarından olan ve henüz bir hafta önce son reaktör olan 4. reaktörün temelini büyük bir törenle atan IC İçtaş firmasının işçilere zorunlu izin vermesi şaşkınlık yarattı.

Verilen zorunlu izin nedeniyle firmaya bağlı olarak çalışan 7 bin işçi, valizlerini alarak memleketlerinin yolunu tutarken, iktidara yakınlığıyla bilinen IC İçtaş firmasının sözleşmesinin feshedileceği yerine başka firmanın getirileceği söyleniyor.

Firmanın 5 Ağustos'a kadar izin verdiği belirtilen işçilerin çoğunluğu bu sabah erken saatlerden itibaren şantiyelerden ayrılmaya başladı. İşçilerin toplu halde ayrılmalarıyla birlikte Büyükeceli kasabasında ve Anamur-Mersin karayolunda hareketlilik yaşandı.

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İşçiler kendi aralarında yaptıkları yazışmalarda IC İçtaş firmasının sözleşmesinin lağvedileceğini ve başka bir firmanın geleceğini öne sürdü. Öte yandan yapılan bazı yorumlarda da İçtaş firmasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın bir firma olduğu ve Erdoğan'ın İran'daki görüşmede Rusya Devlet Başkanı Putin'i bir dakika beklettiği için Rusya'nın böyle bir değişiklik yaptığı da kaydedildi.

FİRMA 21 TEMMUZ'DA TEMEL ATMIŞTI

Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4'üncü ve son reaktörünün temeli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Anastasia Zoteeva, IC İçtaş İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Fırat Çeçen ile iki ülkenin ve ilgili şirketlerin üst düzey yöneticilerinin katıldığı törenle 21 Temmuz 2022 tarihinde atılmıştı.

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