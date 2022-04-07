‘AKP, kaybedeceğini anladığı davadan vazgeçti’

'10 bin dolar alan siyasetçi kim?', '128 milyar dolar nerede?' şeklinde paylaşımda bulunan CHP Eskişehir il yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunan AKP Eskişehir İl Başkanlığı şikayetlerinden vazgeçti. Kararı değerlendiren CHP İl Başkan Yardımcısı Ulaş Kutlu, "AKP, bu davayı da kaybedeceğini çok iyi bildiği için, bu hafta alelacele bu davadan şikayetini geri çekmiştir" dedi.

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Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla AKP’ye soru soran CHP’li Eskişehirli yöneticiler hakkında önce haklarında dava açan ve mahkeme aşamasında şikayetini çeken AKP Eskişehir yöneticilerine, CHP’liler tepki gösterdi.

ÖNCE ŞİKAYETÇİ OLDULAR SONRA ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİLER

Geçen Ekim ayında sosyal medya hesapları üzerinden ’10 bin dolar alan siyasetçi kim?’ ve ‘128 milyar dolar nerede?’ şeklinde paylaşımlarda bulunan CHP Eskişehir il yöneticileri ve meclis üyeleri hakkında, AKP Eskişehir il yöneticileri, kendilerini toplum içinde küçük düşürdüğü gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Suç duyurusunda bulunulmasının üzerinden 5 ay geçtikten sonra sosyal medya üzerinden konuyla ilgili açıklama yapan AKP Eskişehir İl Başkanı Av. Zihni Çalışkan, bu eylemlerin AKP'li meclis üyesi arkadaşlarının haklı tepkilerini bastırmak ve yıldırmak amaçlı yapıldığını savunarak şikayetlerini geri çektiğini belirtmişti.

CHP’LİLER TEPKİ GÖSTERDİ

Eskişehir'de özellikle son 1 yıl içinde, hakkaniyete ve hukuka uygun olmayan yaşanan birçok olay sebebiyle günlerinin çoğunu emniyette, karakollarda ve adliyede geçirmek zorunda kaldığını belirten CHP’liler, AKP Eskişehir örgütüne tepki gösterdi. CHP, Eskişehir Adalet Sarayı önünde basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasına CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP İl Başkanı Recep Taşel ile çok sayıda partili katıldı. CHP Eskişehir Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Av. Ulaş Kutlu yaptığı açıklamada,

“AKP, gerek devlet gücünü kullanarak, gerek ise hukuk dışı amaçlarla ‘Bu ülkede yaşayan ve yandaş olmayan her vatandaş bir gün karakol ve mahkeme salonunu tadacaktır' anlayışıyla hem emniyet güçlerini hem de yargı çalışanlarını lüzumsuz olarak meşgul etmektedir. Bugün 7. Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek olan parti üyemiz Arzu Sezen davası da buna en büyük örnektir” dedi.

“AKP’Lİ BAŞKAN SANKİ BİR LÜTUF YAPTI”

‘Sırf soruyoruz’ etiketiyle AKP'nin hesap veremediği ya da vermekten çekindiği soruları sosyal medyadan AKP'li yerel siyasetçilere sordukları için, 10'dan fazla CHP’liye, ‘kişilerin huzurunu, sükûnunu bozma ve hakaret’ şikayetleri nedeniyle ifadeye çağırıldığını ifade eden Kutlu, yapılan soruşturmalarda birçok üyeleri hakkında takipsizlik kararı verildiğini söyledi.

Parti üyeleri Arzu Sezen hakkında da ‘kişilerin huzurunu ve sükûnunu bozma’ suçu bahane edilerek dava açıldığını belirten Kutlu,

“Dosya kapsamında verilecek karar kuşkusuz beraat olacakken, 4 Nisan tarihindeki AKP İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın sosyal medyadan sanki bir lütufmuş gibi yaptığı açıklama ile AKP'li yöneticilerin, partililerimiz hakkındaki şikayetlerini geri çektiklerini açıklamaları bizce çok manidardır.

Şöyle ki, iktidarı kaybedeceğini bilen AKP, bu davayı da kaybedeceğini çok iyi bildiği için, bu hafta alelacele bu davadan şikayetini geri çekmiştir. Şimdi buradan sormak gerekir ki, hukuka aykırı olduğunu bile bile şikayetçi olduğunuz dosyalardan beraat kararı alınacağını anladığınızda neden son dakikada şikayetinizi geri çektiniz? Bunun yargıyı fuzuli yere meşgul etmekten başka bir amacı var mıdır?” şeklinde konuştu.

GECE YARISI İNDİRİLEN PANKARTA YAZILAN CEZAYA İTİRAZIMIZ KABUL EDİLDİ

Parti binalarına astıkları pankart nedeniyle yazılan cezaya yaptıkları itirazı da değerlendiren Kutlu şöyle konuştu:

“AKP'nin halkı yanlış bilgilendirerek ya da hiç bilgilendirmeyerek saklamaya çalıştığı gerçekler olduğu aşikardır. İşte bu gerçekleri ortaya çıkartmak adına, partimize astığımız afişleri, iktidar gücünü kullananlar, gece yarısı operasyonları ile hukuka aykırı bir şekilde birçok kez indirdiler.

Ancak, bizi susturacaklarını sandılar. 30 Aralık tarihinde parti binamıza asmış olduğumuz, ‘Ekmeğe vergi, faizciye dolar garantili faiz' yazılı pankartımıza ilişkin Valilik Emniyet Müdürlüğü tarafından verilen, açıkça iktidar talimatı olan ve hukuka uygun hiçbir tarafı bulunmayan, pankart indirme ve pankarta idari para cezası kesilmesine ilişkin karara yapmış olduğumuz itiraz, bu hafta verilen karar neticesinde Eskişehir 1. Sulh Ceza Hakimliğince kabul edilmiştir. Bu kararı da buradan halkımıza duyuruyoruz. Halkımız bilmelidir ki, hukuka aykırı olarak verilen her türlü emre ve karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz!”

“İKTİDAR GÜCÜYLE, ‘GEÇİNEMİYORUZ’ DİYE HAYKIRANLARI KARAKOLLARA, MAHKEMELERE SEVK ETTİLER”

Eskişehir Emek ve Demokrasi Güçleri’nin çağrısıyla geçen Şubat ayında, ‘Zamlar Geri Alınsın’ adı altında ‘Geçinemiyoruz, faturaları ödeyemiyoruz. Zamları protesto ediyoruz’ eylemine katıldığı gerekçesiyle aralarında sivil toplum kuruluşu üyesi, siyasi parti temsilcisi yaklaşık 100 kişiye soruşturma açılmasına da tepki gösteren Kutlu,

“Geçen hafta bildiğiniz üzere, yine emniyetteydik. 12 Şubat tarihinde ‘Zamlar Geri Alınsın' diye haykırmak için halkımız bir araya geldi. Anayasal hakkını kullanmak isteyen, arasında 10 parti üyemizin de olduğu 100 vatandaşımız, sırf zamlar yüzünden geçinemedikleri ve seslerini yükselttiği için, iktidar tarafından emniyette hesap vermeye çağrıldılar.

Bugün geldiğimiz ekonomik hal itibari ile, iktidar yanlıları bile yapılan zamlardan isyan ederken, yine haklı olan ve geçinemeyen vatandaşlarımızı iktidar gücüyle karakollara ve mahkemelere sevk ettiler.

İktidar tarafından bilinmelidir ki, Eskişehir halkı ve CHP mensupları olarak; yılmadan, korkmadan, yorulmadan, tüm hukuksuz davalara, hukuksuz emirlere, hukuksuz kararlara karşı, tıpkı Arzu Sezen'in dosyasında olduğu gibi, soruyoruz, sorguluyoruz, susmuyoruz!” diye konuştu.