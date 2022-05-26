AKP Milletvekili Kemal Çelik: Rakamlar ortada, halk zenginleşti

Vatandaş zam yağmuru altında ezilip ay sonunu getiremezken, eski Emniyet Genel Müdürü ve AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik, "Rakamlar ortada, halk zenginleşti" dedi.

Veli TOPRAK

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TBMM KİT Komisyonu’nda Türkiye Kömür İşletmeleri’nin hesapları ele alınırken CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Sertel, “2017'de kömür yardımı yapılan aile sayısı 2 milyon 451 bin ve toplam 2 milyon 228 bin ton kömür vermişsiniz. 2019 yılında aile sayısı 1 milyon 645 bine, 2021'de 1 milyon 641 bine düşüyor ve 1 milyon 492 bin ton kömür verilmiş. 4 yılda kömür yardımı alan aile sayısı 800 bin, verilen kömür de 1 milyon ton düşmüş. Halk giderek yoksullaşırken, yardım miktarı nasıl oldu da düştü?” diye sordu.

ALLAH ZİHİN AÇIKLIĞI VERSİN

Bu soruya AKP Antalya Milletvekili Kemal Çelik, “Halk zenginleşti, rakamlar ortada, her yer doğalgaz oldu, Antalya'da doğalgaza geçti” cevabını verdi. Sertel ise Çelik’e şu sözlerle yanıt verdi:

– Siz kapalı devre yaşıyorsunuz. Halkın zenginleşip zenginleşmediğini önümüzdeki seçimde göreceksiniz. Öyle bir darbe vuracak ki yemin ediyorum muhalefet sıralarında bile azınlıkta kalacaksınız.

– Bir milletvekiliniz “Soğan ekmek yiyin” diyor, bir diğeri “Aç mı var bu ülkede?” diyor. Millet aç, susuz, yoksulluk içinde kıvranıyor. 4 milyon insanın elektriği doğalgazı kesildi, nasıl zenginleşti bu halk. Kemal Çelik her işten anladığı gibi kömürden de, doğal gazdan da anlıyor maşallah. Allah zihin açıklığı versin.

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