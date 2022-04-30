AKP MKYK üyesinden AKP’li başkana: Burada olmaması büyük bir dangalaklık

AKP Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi Haluk İpek, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in iftar programına katılmamasına tepki gösterdi. İpek, "Burada olmaması büyük bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz" dedi. Yanındaki kişinin de, "Ciddi bir sıkıntımız var, genel merkez de gün sayıyor. 'Bu adamı tutamıyoruz. Cins bir adam' diyorlar” yanıtını verdi.

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AKP Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi Haluk İpek'in, AKP Ordu Milletvekili Ergün Taşcı'nın ve AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin’in de katıldığı iftar programında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Basına kapalı gerçekleştirilen etkinliğe AKP'li Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler katılmadı.

Haluk İpek'in, Hilmi Güler'in iftara katılmaması üzerine söylediği sözler kameranın kayıt aldığı sırada mikrofona yakalandı.

“CİNS BİR ADAM’ DİYORLAR”

AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin’in konuşma yaptığı sırada, yanında bulunan AKP Kurucular Kurulu ve MKYK Üyesi Haluk İpek’in, “Bir defa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın burada olmaması tam bir dangalaklıktır, böyle bir edepsizlik olmaz” dediği duyuldu.

Yanındaki kişinin de, “Ciddi bir sıkıntımız var, genel merkez de gün sayıyor. ‘Bu adamı tutamıyoruz. Cins bir adam’ diyorlar” diye yanıt verdiği kameralara yansıdı.

“ÇOK YAZIK”

Eski AKP'li vekil Mehmet Metiner de sosyal medya hesabından, AKP'li İpek'in sözlerine tepki gösterdi.

Metiner, “Hiç yakışıyor mu bu tarz konuşmalar, bu tarz bir üslup, bu tip dedikodular, bu tür kıskançlıklar, bu türden siyasi ayak oyunları, bu denli büyüklenmeler, arkadan atıp tutmalar? Yazık! AK Partimiz adına, AK Partimize aşkla gönül verenler adına çok yazık!” ifadelerini kullandı.

“TEMENNİ EDERİM Kİ İPEK DE ÇOK ÜZGÜNDÜR”

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Metin Külünk de Metiner’in paylaşımını alıntılayarak, “Değerli Mehmet Metiner, temenni ederim ki Sayın İpek kendisi de çok üzgündür. Olmaması gereken olmuştur. Sayın Mehmet Hilmi Güler bey mücadelemizin ilk anından bu yana tereddüt etmeden yol yürümüş ve mücadelesine güçlü şekilde devam eden büyüğümüzdür. Vakit bir olup güçlü olma vakti” açıklamasında bulundu.

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