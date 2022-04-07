AKP önce paylaştı, sonra sildi! Şatafatlı sahura tepki

AKP'lilerin parti yöneticileri ve üyeleriyle gerçekleştirdiği sahur programının görüntüleri ortaya çıktı. Coşkulu etkinliğin videosu AKP tarafından paylaşıldıktan sonra silindi.

Orhan BOZKURT

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AKP Gençlik Kolları, Ağrı'da bu gece sahur programı düzenledi. Geniş katılımlı etkinliğe AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, MYK, MKYK üyeleri, AKP Ağrı İl Başkanı, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, İl Gençlik Kolları Başkanı Halil İbrahim Selçuk da katıldı.

“AĞRI BÖYLE COŞKU DOLU SAHUR SOFRASI GÖRMEDİ”

Buluşmanın ardından sosyal medya paylaşımında bulunan İnan, “Ağrı böyle coşku dolu bir sahur sofrası bugüne kadar görmedi. Ağrı'nın Üniversiteli AK Gençlik'i ile sahur sofrasında bir araya geldik, birbirinden coşkulu ve güzel anlara şahitlik ettik” dedi.

AKP ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

AKP'nin resmi sosyal medya hesaplarında paylaşılan müzikli ziyafetin görüntüleri kısa sürede silindi.

CHP’DEN TEPKİ

Görüntülere ‘şatafat' ve ‘israf' eleştirisi getiren CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, “Ne Ramazanı ne de “bir lokma, bir hırka” diyen Hz. Peygamberi anlamamışsınız. Siz şatafatlı israf masalarında gününüzü gün ederken, biz sefalete mahkum etttiğiniz öğrencilerle soframızı paylaşıyoruz. Vergileriyle sefa sürdüğünüz bu milletin tokadını yemenize az kaldı” ifadelerini kullandı.

AKP'nin etkinliğine tepki gösterdiği paylaşımında Killik, öğrencilerin iftar sofrasından fotoğrafları paylaştı.

AKP’LİLER BU AKŞAM DA ERZURUM’DA, VATANDAŞ DAVET EDİLMEDİ

AKP Gençlik Kolları bu akşam da Erzurum’da yine partililerin katıldığı iftar programı düzenledi. Etkinliğe AKP Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Kadir İnan, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Gençlik Kolları MKYK Üyeleri ile Erzurum Gençlik Kolları Teşkilatı katıldı.

AKP’nin düzenlediği etkinliklerde parti yöneticileri ve üyeleri dışında vatandaşın davet edilmemesi dikkat çekti.

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