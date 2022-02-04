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AKP Sözcüsü Çelik’ten Atatürk anıtına saldırı açıklaması

Samsun'da Onur Anıtı'na saldıran şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Saldırıya ilişkin açıklama yapan AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Atatürk'ün Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz" dedi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 17:49 - 04 Şubat 2022 Güncellenme:
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AKP Sözcüsü Çelik’ten Atatürk anıtına saldırı açıklaması

Samsun’da dün sabana karşı araçları ile Atatürk Anıtı’na gelen 2 kişi, anıta urgan bağlayıp yıkmaya teşebbüs etmiş ve yakalanma korkusuyla olay yerinden kaçmıştı. Samsun polisi önce aracın plakasını, ardından da şahısları tespit etti. Akraba oldukları öğrenilen C.R.F.(39) ve B.F.(25) polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerden olay gecesi B.F.’nin içkili olduğu ve aynı zamanda çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenilirken, akrabası C.R.F.’nin ise sabıkasının bulunmadığı belirtildi. Polisin saldırıyla ilgili yaptığı araştırmada olayın herhangi bir siyasi boyutunun olmadığı belirlendi. Polisteki sorgularının ardından B.F. ve C.R.F. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

ÖMER ÇELİK: PROVOKASYONA GEÇİT VERMEYİZ

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Onur Anıtı’na yapılan saldırıya ilişkin şöyle konuştu:

* Atatürk, İstiklal Savaşı'mızın başkomutanı, Yüce Meclis'imizin ilk başkanı ve ilk Cumhurbaşkanımız olarak milletimizin müstesna değeridir. Aziz hatırasına dönük her türlü saygısızlığa ve provokasyona geçit vermeyiz.

* Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına yapılan saygısızlıkları ve provokasyonları kınıyoruz. Geçmişten beri bu saygısızlıkların ve provokasyonların temel amacı vatandaşlarımızda infial oluşturmak ve Türkiye'ye zarar vermektir.

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