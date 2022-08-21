AKP, Türkiye’nin psikolojisini bozdu

Türkiye’de halinden memnun olan bir avuç elit AKP’li kaldığını söyleyen Taşçıer “Doktoru mutsuz, hastası mutsuz. Gençler, emekliler, esnaf herkes mutsuz” dedi.

Başak KAYA

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CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, iktidarının uyguladığı yanlış politikalar nedeniyle Türkiye'nin psikolojisinin bozulduğunu, toplumsal bir depresyon yaşandığını ve her kesiminin de mutsuz olduğunu söyledi. Taşcıer, “Bugün Türkiye'de halinden memnun olan, mutluyum diyen bir avuç AKP eliti kaldı. Doktoru mutsuz, hastası mutsuz. Gençler, emekliler, esnaf herkes mutsuz. Eczacı olan Taşçıer ‘'Açık yarası olan hastaya kan sulandırıcı yazıyorlar'' benzetmesi de yaparak, SÖZCÜ'ye şunları söyledi:

ÜLKEYİ BATIRACAKLAR: Faiz indirme kararı, ülke ekonomisinin kasten batırılmak istendiğinin ispatı gibi. İktidar, açık yarası olan hastaya kan sulandırıcı yazıyor, doktor da sahte… Türkiye gibi büyük bir ülkenin gençlerinin hayalleri de büyük olur. Ama Erdoğan yüzünden gençlerin bir kafede çay-kahve içmesi bile lüks oldu.

60 MİLYON ANTİDEPRESAN: Depresyon da aynı bir salgın gibi toplumda dalga dalga yayılıyor. 2012'de 26 milyon kutu antidepresan ilaç satılırken 10 yılda bu sayı 60 milyona dayandı. Psikolojik tedavinin de lüks olduğu bu ülkede depresyonla boğuşan aslında çok daha fazla insanımız var. AKP Türkiye'nin psikolojisini bozuyor.

PARAN KADAR SAĞLIK: Devasa binalar yapmayı sağlık hizmeti sanan bir anlayış var, binalar büyük ama içleri boş. Artık ‘paran kadar sağlık' sistemi var. Hastanelerden randevu alınamıyor.

İLAÇ YOK: Ciddi bir ilaç yokluğu var. Özellikle ithal olan her 4 ilaçtan biri bulanamıyor. Tüm ilaç gruplarında olmayan ilaç var. Bunun nedeni de ekonominin batırılması. Türk lirasının değer kaybı ve İlaç Fiyat Kararnamesi'nde belirlenen Euro kuru ile güncel kur arasındaki makasın açılması.

ECZANELER BATIYOR: Siz hiç eczanelerin batmak üzere olduğu bir dönem duydunuz mu? Bugün her iki eczaneden biri iflas noktasında. Kâr baremleri nedeniyle ilaç fiyatları arttıkça, eczanelerin kârlılığı düşüyor. Bu halk sağlığı sorunu.

ŞAFAK SÖKMEK ÜZERE: Tablo karanlık, ama Türkiye'nin çözülemeyecek hiç bir sorunu yok. Günün en karanlık anı, şafak sökmeden önceki andır. Şafağın sökmesine çok az kaldı.Sağlık meslek birlikleri ve sendika temsilcilerinin yer aldığı Türkiye Sağlık Konseyi'ni kuracağız.