AKP ve MHP tabanı da faturaları öderken zorlanıyor

MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, vatandaşların elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte zorlandıklarını gösteren bir anket yayınladı. Ankete göre, yüzde 18,6'lık kesim faturalarını ödemekte zorlanıyor. Sadece bir ay içerisinde faturasını ödeyemeyenlerin oranı yüzde 4 yükseldi.

Sibel GÜLERSÖYLER

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MetroPOLL Araştırma’nın Kurucusu ve Yöneticisi Özer Sencar, “Halk elektrik ve doğalgaz faturalarını ödemekte ciddi zorlanıyor. Faturalarını ödeyemeyenlerin sayısı da giderek artıyor” paylaşımında bulunarak anket sonuçlarını sosyal medya hesabından yayınladı.

YÜZDE 18,6'LIK KESİM FATURALARINI ÖDEYEMİYOR

Ankette vatandaşlara, “Elektrik ve doğalgaz faturalarınızı ödeyebiliyor musunuz?” sorusu yöneltildi.

Elektrik ve doğalgaz faturalarını ödeyemediğini belirten vatandaşların oranı yüzde 18,6 iken, ödeyebiliyorum ama çok zorlanıyorum diyenlerin oranı yüzde 57,0 olarak kaydedildi.

Yüzde 23,9'luk kesim faturalarını ödeyebiliyorken, 0,6'lık kesim ise herhangi bir yorumda bulunmaktan kaçındı.

SADECE 1 AY İÇERİSİNDE FATURASINI ÖDEYEMEYENLERİN ORANI YÜZDE 4 DAHA YÜKSELDİ

Anketin çarpıcı bir kısmı ise, bu sorunun bir önceki ay olan Şubat 2022 ile karşılaştırılması oldu.

Şubat 2022'de “Elektrik ve doğalgaz faturalarınızı ödeyebiliyor musunuz?” sorusu yöneltilen vatandaşlardan ‘Ödeyemiyorum' diyenlerin oranı 14,4 iken bu rakam sadece bir ay sonra 18,6'ya, ‘Ödeyebiliyorum ama çok zorlanıyorum' diyenlerin oranı 58,2 iken 57,0'a, ‘Ödeyebiliyorum' diyenlerin oranı 26,8 iken 23,9 olarak kaydedildi. Yüzde 0,6'lık kesim ise yine bir yorum yapmadığı kaydedildi.

FATURALARINI ÖDEYEMEYEN YÜZDE 10,6'LIK KESİM AKP'YE OY VERİYOR

Yine aynı araştırma şirketinin, ‘Bu Pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?' şeklindeki sorusuna göre faturalarını ödeyemeyen yüzde 10,6'lık kesimin AKP'ye oy vermesi dikkat çekti.

Bu sorunun detaylı cevapları ise şöyle:

‘Faturamı ödeyemiyorum' diyenlerin oy verdikleri partiler:

AKP yüzde 10,6

CHP yüzde 18,3

İYİ Parti yüzde 31,2

HDP yüzde 26,7

MHP yüzde 22,7

SP yüzde 5,3

DEVA yüzde 16,7

FATURASINI ÖDEYEN AMA ÇOK ZORLANAN KESİM YÜZDE 60 CHP’YE OY VERİYOR

‘Ödeyebiliyorum ama çok zorlanıyorum' diyenlerin oy verdikleri partiler:

AKP yüzde 43,1

CHP yüzde 60,9

İYİ Parti yüzde 61,5

HDP yüzde 66,5

MHP yüzde 47,0

SP yüzde 63,2

DEVA yüzde 63,3

FATURASINI ÖDEMEKTE ZORLANMAYANLAR İSE EN ÇOK AKP’YE OY VERİYOR

‘Ödeyebiliyorum' diyenlerin oy verdikleri partiler:

AKP yüzde 46,1

CHP yüzde 19.3

İYİ Parti yüzde 0,5

HDP yüzde 6,8

MHP yüzde 30,3

SP yüzde 31,6

DEVA yüzde 20,0

Ankete, ‘Fikrim yok/cevabım yok' diyenlerin oy verdikleri partiler ise şöyle:

AKP yüzde 0,2

CHP yüzde 1,5

İYİ Parti yüzde 0,5

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