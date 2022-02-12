AKP ve MHP’li meclis üyeleri CHP’ye geçti

CHP, oy oranının en düşük olduğu Doğu ve Güneydoğu illerinde, yerel seçimler sonrasında kurduğu "Doğu masası" ile bölgede partiye katılımlar devam ediyor. Şırnak’ta aralarında AKP ve MHP’li belediye meclis üyelerinin de bulunduğu 60 kişi CHP’ye katıldı.

Evren DEMİRDAŞ

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Şırnak'ta AKP ve MHP'li meclis üyelerinin de bulunduğu 60 kişi CHP'ye katıldı.

Silopi ilçesine bağlı Görümlü Belediyesi MHP Belediye Meclis Üyesi Mehmet Kotlutekin ve AKP meclis üyesi Nihat Keskin'de partilerinden istifa ederek CHP'ye katıldı.

Silopi ilçe başkanlığında gerçekleşen törende il başkanı Cangir Bilin, 60 kişiye rozet taktı.

“PARTİMİZE KATILIMLAR SÜRECEK”

CHP'ye katılımların devam edeceğini belirten CHP Şırnak il Başkanı Bilin, “Güneydoğuda partimize katılımlar yoğun bir şekilde devam ediyor Beytüşşebap ve Güçlükonak ilçelerimizde yoğun katılımlar var yakın bir zamanda 300'e yakın kişi partimize katılacaklar. Silopi ilçemize bağlı Görümlü belediyesinde AKP ve MHP'li meclis üyeleri de partimize katıldı. Görümlü Beldesinin altı tane büyük aşireti var dört tanesi partimize katıldı. Bu katılımlarla önümüzdeki yerel seçimlerde buradaki belde belediyesini yüzde 90 biz alacağız” diye konuştu.

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